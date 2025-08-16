晴時多雲

降關稅衝擊拚非紅商機 30家台商加大對美採購

2025/08/16 05:30

配合美國台灣形象展前進德州達拉斯，外貿協會首度在美舉行「美國商機日」。（記者林菁樺攝）配合美國台灣形象展前進德州達拉斯，外貿協會首度在美舉行「美國商機日」。（記者林菁樺攝）

貿協配合台灣形象展 首度在美舉行「美國商機日」 邀55家美企洽商

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕配合美國台灣形象展前進德州達拉斯，外貿協會首度在美舉行「美國商機日」，邀三十家台商與五十五家美國供應商進行洽商。貿協董事長黃志芳強調，美方相當重視貿易平衡關係，商機日目的就是加強對美採購，而貿協與國營事業等分進合擊，主要聚焦在雙邊中小型廠商互相供應與採購。

駐美代表俞大㵢也說，台商赴美投資與川普強化美國高科技產業的目標契合，台灣正與美國談判對等關稅，未來完成談判後，美台經貿交流和夥伴關係會更加緊密，更加有利彼此產業發展。

過去美國商機日是邀請美方買主來台採購，但川普最在乎貿易逆差，貿協執行政府擴大對美採購策略，在台灣形象展上首度結合商機日，找來華立、永光、乾杯集團、乖乖等三十家台灣買主，並邀請北美最大的脫水馬鈴薯供應商Basic American Food、精品咖啡品牌Verve Coffee等五十五家美國企業到達拉斯齊聚，展開一對一的上百場洽商。

華立資深經理李征坦言，受到川普關稅影響，也配合美國半導體客戶需求，採購美國當地原料可避開關稅並增加競爭力，盼能多找美國供應商，且有越來越多台廠赴美國設廠，都是開發機會。

有量科技總經理李誌誠說，美國軍用、公家單位對無人機供應鏈有嚴格的「非紅」要求，此次首度參與美國商機日，是想接觸在美國非紅鋰電池上游原材料供應商，建立非紅供應鏈，這是在美國市場發展不受限的關鍵優勢，將與日韓等已在美國設廠的國際大廠有所區隔，將專注於軍用等特定領域。

黃志芳指出，能源等大宗物資仍是政府、國營事業統籌，貿協作為貿易推廣平台，目標是促進台美雙邊中小型廠商互相供應與採購，協助台灣企業「買美好貨與推台精品」，藉商機日展現台灣善意的姿態，也彰顯台灣重視對美國採購。

老牌食品乖乖也出現在買主名單，乖乖採購部副理劉郁說，此次鎖定原物料、機械設備採購，近期就有設備汰舊換新的需求，一台估計約二千萬元不等，此次除與十家當地業者洽商外，也盼能推廣乖乖品牌。

