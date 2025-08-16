基本生活費將調高3千元 明年報稅適用 逾200萬戶受惠

2025年每人基本生活費將調高3千元，明年5月申報今年度綜所稅適用，初估逾200萬戶受惠。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕又有減稅利多！主計總處昨公布二○二四年「家庭收支調查」，每人可支配所得中位數三十五萬五六一七元，以此計算，二○二五年每人基本生活費將由二十一萬元調高至二十一．三萬元、調高三千元，明年五月申報今年度綜所稅適用，初估逾二○○萬戶受惠。財政部表示，實際調整情況將於年底公告。

基本生活費 連8年調高

根據「納稅者權利保護法」規定，為維持基本生活所需的費用不得課稅，而基本生活費依最近一年每人可支配所得中位數六十％計算。主計總處公布二○二四年每人可支配所得中位數三十五萬五六一七元，以六十％計算為二十一萬三三七○元，因調整金額以千元為單位，因此二○二五年基本生活費可望調高至二十一．三萬元，連續八年調高。

財政部說明，本人、配偶及受扶養親屬基本生活費總額，超過「免稅額、一般扣除額及儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房租支出特別扣除額」合計數，即為「基本生活費差額」，可自綜合所得總額中減除。

4口之家 少繳600～4800元

以四口之家為例，若適用基本生活費差額，明年報稅每人可多減除三千元，四口之家就可多減除一．二萬元，按適用綜所稅稅率五％至四十％計算，將可少繳六○○元至四八○○元。

除了基本生活費調高之外，立法院日前初審通過「所得稅法」修正草案，將長照扣除額由每人每年十二萬元提高至十八萬元，同樣是明年報稅適用，初估逾三十萬戶受惠，減稅利益估計至少十億元。

