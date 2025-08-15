晴時多雲

法說會速報》東元：結盟鴻海 明年發酵 崇越：矽晶圓沒漲價條件 儒鴻：力拚下半年營收不衰退

2025/08/15 05:30

東元昨日舉辦法說會。總經理高飛鳶昨表示，與鴻海合作預計明年貢獻營運，圖為總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）東元昨日舉辦法說會。總經理高飛鳶昨表示，與鴻海合作預計明年貢獻營運，圖為總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）

東元：結盟鴻海 明年發酵

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）總經理高飛鳶昨表示，與鴻海（2317）合作預計明年貢獻營運，目前正爭取鴻海在台資料中心訂單，並設立中東子公司，也將在擴充人力後，加速與鴻海拓展美國商機。展望第三季，機電、智慧能源與智慧生活三大產品線營收都將呈現年增。

受匯損影響，東元第二季毛利率23.5%，季減0.7個百分點、年減1.7個百分點，稅後淨利14.49億元，季減26.3%、年減12%，每股稅後盈餘（EPS）0.69元；上半年稅後淨利為25.96億元、年減7.5%，EPS為1.23元。

崇越：矽晶圓沒漲價條件

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越科技（5434）昨召開法說會，董事長潘重良表示，預期下半年仍將較去年同期成長，全年營運樂觀看待；目前半導體材料包括光阻液、研磨液、石英與矽晶圓等，因先進製程需求熱絡，將持續成長，矽晶圓市況約跟今年第一季持平，沒有條件漲價，成熟製程需求緩慢回升中。

崇越科技第二季稅後盈餘9.14億元，季減2.6%、年減10.4%，每股稅後盈餘4.78元；今年上半年稅後盈餘18.53億元、年增3.2%，每股稅後盈餘9.69元，營收與獲利同創歷年同期新高。

儒鴻：力拚下半年營收不衰退

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織大廠儒鴻（1476）昨於法說會表示，下半年主要變數來自美元匯率與美國關稅影響，但公司的目標是「營收不衰退」，將透過新品導入、成本節流、客戶結構優化及產地布局調整，力拚維持訂單動能與毛利回升，目前客戶訂單進度均無下修，能見度增至半年。

儒鴻管理階層指出，已採用新匯率報價，新品比重提升可望帶動毛利率逐季回升。關稅方面，目前與品牌端仍採約2%的分攤比例，並配合終端售價調整與供應鏈成本結構協商。新品導入時，成功轉嫁關稅成本的機率較高，舊品則需透過內控成本因應。

