熱門股》華通落後補漲 創近1年新高

2025/08/15 05:30

華通近兩日也開始出現補漲行情。（華通提供）華通近兩日也開始出現補漲行情。（華通提供）

全球HDI板龍頭華通（2313）在PCB族群瘋漲效應下，近兩日也開始出現補漲行情，外資累積6個交易日買超5萬1520張，華通昨盤中罕見急拉漲停來到78.2元，再創近1年新高價，終場收在77.7元。

華通第二季因美系手機、平板電腦及筆電、智慧眼鏡、低軌道衛星LEO產品，及交換器、伺服器等皆穩定出貨，而泰國新廠已於今年第一季進入全製程生產，除了原有衛星主力客戶外，第二家衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，新客戶加上新產能加持，預期LEO低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。

華通表示，消費性電子及衛星產業相關產品皆陸續開花結果，目前積極發展AI伺服器和光通訊領域，展開與關鍵客戶在系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI伺服器、高階SWITCH交換器、光通訊（光模塊、CPO）等領域的合作，目前已有許多客戶產品進行認證，規劃量產出貨，將成為下階段成長新動能。（記者卓怡君）

