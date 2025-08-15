盤勢分析》多頭排列 低檔族群補漲

台股各均線維持多頭排列，低檔族群補漲。圖為示意圖。（資料照）

美國最新公布的CPI（消費者物價指數）數據顯示通膨壓力趨緩，根據FedWatch Tool預期聯準會9月降息機率已攀升至94%，激勵美股標普500與那斯達克指數雙雙創下歷史新高，台股逼近歷史新高，前天爆出5738億元的大量後，昨日高檔賣壓出籠、上漲動能轉弱，台積電（2330）下跌2%，將空間再度讓給中小型股，PCB族群持續強勢噴出，矽光子族群在挪威主權基金加碼帶動下，昨日多檔攻上漲停，金融與傳產股表現亦不俗，但加權指數因台積電下跌25元拖累下，終場下跌131.92點，收在24238.1點，成交量約4827億元。

三大法人昨合計賣超17.2億元，其中外資賣超44.6億元、投信賣超11.4億元、自營商買超38.8億元；外資台指期淨空單小增809口，累積外資台指期淨空單逾3.43萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，台股接近歷史高點開始震盪，主流族群開始轉換，位處高檔的PCB個股出現賣壓，資金轉進低位階的PCB個股，CPO族群則受挪威主權基金買盤帶動，多檔拉出漲停，多元族群點火，工具機等低檔族群將有補漲機會，電子股主軸仍在AI相關產業。

統一證券分析，台股日線KD指標與RSI均呈現持續向上格局，顯示買盤動能強勁，MACD紅色柱狀體持續放大，反映多頭趨勢穩健。此外，各均線維持多頭排列，短中長期均線呈現向上發展格局，支撐指數維持高檔震盪，只要加權指數收盤不跌破5日均線，多方仍將主導盤面走勢，後續挑戰歷史新高可期。

（記者卓怡君）

