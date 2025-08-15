財經青紅燈》中國債務率首破300%

中國最近自家「官方認證」今年第二季整體債務率首度突破300%，不僅遠高於美國，也正加速追趕日本。（法新社檔案照）

過去中國常吹噓其債務率遠低於日本、也優於美國等已開發國家，但最近自家「官方認證」今年第二季整體債務率首度突破300%，不僅遠高於美國，也正加速追趕日本。

前身為中國社科院金融實驗室的國家金融與發展實驗室（NIFD），是習近平主政後的「中央全面深化改革領導小組」在2015年欽定為官方唯一的金融專業智庫；NIFD在最新一份季報探討中國的「宏觀槓桿率」，認證了中國整體債務率首度突破300%，不僅超美還加速趕日。

這份報告坦言中國是「名義經濟增長創近2年新低，宏觀槓桿率『被動』上升」；還點出「2020年一季度宏觀槓桿率首次超過250%，經歷12個季度達到275%以上，此後由於名義GDP增速下降快於實體經濟債務增速，僅用9個季度就快速突破300%」。

報告還分析各部門的負債變化，其中居民部門槓桿率季減0.4%、非金融企業槓桿率季增0.3%，政府部門槓桿率則季增2%的幅度最大；而NIFD不敢明講的事實是，「中國經濟內外失溫、正深陷通縮泥淖，習近平只能舉債撐住GDP，但能撐多久不敢說」。

其實，中國整體債務率早就超過300%，因NIFD統計僅中央政府債務與地方政府的顯性債務，並不包括城投債等冰山下的隱性債務。

根據BIS等不同機構推算，美國負債結構多元，且分散於政府債務與企業、家庭債務，推算約260%；日本因龐大政府債務，推估數字近400%，但大部分國內持有，風險相對可控；中國總體負債中的非金融企業債務占比最高，地方也遠超中央政府，反映集權中國是肥中央、瘦地方與壓榨民企，表面看似中央債務壓力最輕、實則已是千瘡百孔。（高嘉和）

