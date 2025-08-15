AI伺服器Q3估年增170% ／鴻海AI年營收 拚破兆元

鴻海輪值 CEO 楊秋瑾昨主持視訊法說會，看好在AI伺服器與ICT旺季帶動下，第三季營運將較第二季及去年同期顯著成長。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）輪值CEO楊秋瑾昨日首度主持法說會，看好在AI伺服器與資通訊產品的旺季帶動下，第三季營運將較第二季及去年同期顯著成長，全年整體業績表現也將明顯優於2024年，但後續仍需密切關注關稅與匯率變化對營收的影響。

楊秋瑾指出，AI伺服器是今年鴻海主要成長動能，此產品第二季營收年增逾60%，第三季可望年增170%，其中機櫃出貨季增將達三倍，全年相關營收將突破兆元規模。

楊秋瑾觀察，大型雲端服務廠商持續擴大資本支出，各國主權AI專案也陸續啟動，公司正積極擴建產能，並透過與東元電機（1504）策略結盟，延伸至模組化資料中心建置，提供客戶完整解決方案，預期AI伺服器市占率將持續提升。

電動車攜手三菱 明年進軍紐澳

在電動車業務方面，鴻海已與三菱簽署合作，明年進軍澳洲與紐西蘭市場；其中Model B跨界休旅車今年第四季完成上市準備，Model C進入北美認證流程。電池業務方面，高雄廠已量產，單月電芯產能第三季末達2.5萬顆，高雄橋頭電驅廠年底前完成量產準備。

關於半導體領域，鴻海碳化矽晶圓第二季已向歐洲車用客戶出貨，並與合作夥伴開發下一代模組；車用處理器第四季啟動量產，電源IC已導入AI伺服器散熱系統。公司亦與國際夥伴簽署合作備忘錄，成立合資公司，布局太空產業及先進封裝。

楊秋瑾強調，面對全球關稅政策多變，公司多年前已完成主要區域製造中心與供應鏈的布局，目前在20多國、150個據點設有團隊，並具備全球即時關務與彈性物流能力，能快速調整供應鏈配置，將挑戰轉化為長期優勢。

Q2賺443億 EPS 3.19元

鴻海昨同步公告第二季財報，稅後盈餘443.61億元，季增5%、年增27%，創同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為3.19元；第二季毛利率6.33%，優於第一季的6.11%，而去年同期為6.42%；累計上半年EPS為6.23元。

