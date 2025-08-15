晴時多雲

主計總處更新預測 不只保3 今年GDP可望上修

2025/08/15 05:30

主計總處預料今年GDP不僅可以「保三」，且可望從原預測數三．一％往上修。（資料照）主計總處預料今年GDP不僅可以「保三」，且可望從原預測數三．一％往上修。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今將更新GDP（國內生產毛額）預測，儘管對等關稅等因素干擾，國內出口及投資仍熱絡，帶動第二季GDP大幅上修，第三季出口也遠優於預期，預料今年GDP不僅可以「保三」，且可望從原預測數三．一％往上修。

主計總處五月底預測今年GDP成長三．一％、下修○．○四個百分點，主要考量美國關稅措施將對我國出口造成影響，預料下半年出口將轉為負成長，估第三、四季出口年減一．九三％及四．四五％。

不過，財政部公布第二季出口年增三十四％，較預測數高出近七十六億美元，帶動第二季GDP概估七．九六％、上修二．七三個百分點；且七月出口年增四十二％，也遠優於預期。

財政部官員表示，儘管近期籠罩在對等關稅陰影下，但AI產品出貨沒有弱化，反因急單紅利更為強勁，業界認為AI需求沒有空窗期，不受短期關稅影響，預期八月出口仍將站穩五○○億美元，第三季出口將延續正成長，全年出口可望上修。

由於出口占GDP約六成，出口大幅上修，加上投資動能強勁，且普發現金一萬元也有助於民間消費成長，預料今年GDP可望上修，且上修幅度可能不小。

