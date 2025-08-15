軍售納關稅談判？外交部：已請美方一併考慮

國防院學者蘇紫雲表示，提升國防預算是保障自身安全，同時也能作為談判 的「場邊籌碼」。（資料照）

〔記者黃靖媗、方瑋立／台北報導〕台美至今已進行四次實體對等關稅談判，立委關切經貿辦談判時應向美方提議將軍售納入對美貿易額中。外交部次長陳明祺表示，外交部有透過管道與美方對口說清楚，我國對美軍事採購數額相當大，請美方在對我國經濟關係中，一併考慮軍售；但經貿辦副總談判代表顏慧欣說，台美談判主要在貿易議題，基本上未觸及軍售。

顏慧欣昨於立法院外交及國防委員會說明，美國對認為可以處理貿易逆差、重建美國供應鏈、實現再工業化目標等議題，都會提出需求，經貿辦則希望可配合台灣本身布局，在對等關稅談判內，一併納入影響半導體產業的二三二調查相關議題；我國與美方談判最高接觸層級可達美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

請繼續往下閱讀...

外交部長林佳龍指出，台灣現在幾乎是唯一一個被降了暫時性關稅、但仍保持談判的國家，就等美國總統川普最後綜合考慮。

針對立委關切軍售是否計入對美貿易額，陳明祺說明，經過軍售（FMS）管道的對美軍事採購不會計入對美貿易額，但是商售有計入，不過據他了解，而美國對台直接軍售實際上大於商售。

國防院學者蘇紫雲分析，川普是重視合約權利義務對等的企業家，未必是實際價額，而是一種政治經濟學邏輯；以北約為例，成員國將國防預算提高至五％，後續經貿談判就相對順利，顯示其間的關聯，特別是二三二條款本質就是國安問題，美方衡量政經及區域安全時，會因台灣展現國防決心而產生更多信心。

學者：國防預算可作為「場邊籌碼」

他認為，提升國防預算的首要根本是保障自身安全，同時也能作為談判的「場邊籌碼」，提升說服力，並帶動國內部分產業升級與經濟效益。

民進黨立委王定宇指出，對美軍購若可納入貿易額度、減少赤字，將有助於談判氣氛，我方已請美國納入考量。他呼籲，在複雜的國際局勢下，不應為黨派利益，以片段訊息詮釋整體，不但容易失準，也恐令前線談判人員陷入困境，影響國家整體利益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法