晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

軍售納關稅談判？外交部：已請美方一併考慮

2025/08/15 05:30

國防院學者蘇紫雲表示，提升國防預算是保障自身安全，同時也能作為談判 的「場邊籌碼」。（資料照）國防院學者蘇紫雲表示，提升國防預算是保障自身安全，同時也能作為談判 的「場邊籌碼」。（資料照）

〔記者黃靖媗、方瑋立／台北報導〕台美至今已進行四次實體對等關稅談判，立委關切經貿辦談判時應向美方提議將軍售納入對美貿易額中。外交部次長陳明祺表示，外交部有透過管道與美方對口說清楚，我國對美軍事採購數額相當大，請美方在對我國經濟關係中，一併考慮軍售；但經貿辦副總談判代表顏慧欣說，台美談判主要在貿易議題，基本上未觸及軍售。

顏慧欣昨於立法院外交及國防委員會說明，美國對認為可以處理貿易逆差、重建美國供應鏈、實現再工業化目標等議題，都會提出需求，經貿辦則希望可配合台灣本身布局，在對等關稅談判內，一併納入影響半導體產業的二三二調查相關議題；我國與美方談判最高接觸層級可達美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

外交部長林佳龍指出，台灣現在幾乎是唯一一個被降了暫時性關稅、但仍保持談判的國家，就等美國總統川普最後綜合考慮。

針對立委關切軍售是否計入對美貿易額，陳明祺說明，經過軍售（FMS）管道的對美軍事採購不會計入對美貿易額，但是商售有計入，不過據他了解，而美國對台直接軍售實際上大於商售。

國防院學者蘇紫雲分析，川普是重視合約權利義務對等的企業家，未必是實際價額，而是一種政治經濟學邏輯；以北約為例，成員國將國防預算提高至五％，後續經貿談判就相對順利，顯示其間的關聯，特別是二三二條款本質就是國安問題，美方衡量政經及區域安全時，會因台灣展現國防決心而產生更多信心。

學者：國防預算可作為「場邊籌碼」

他認為，提升國防預算的首要根本是保障自身安全，同時也能作為談判的「場邊籌碼」，提升說服力，並帶動國內部分產業升級與經濟效益。

民進黨立委王定宇指出，對美軍購若可納入貿易額度、減少赤字，將有助於談判氣氛，我方已請美國納入考量。他呼籲，在複雜的國際局勢下，不應為黨派利益，以片段訊息詮釋整體，不但容易失準，也恐令前線談判人員陷入困境，影響國家整體利益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財