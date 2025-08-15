晴時多雲

施壓鮑爾降息 川普提口袋人選

2025/08/15 05:30

美國財長貝森特認為，由於就業市場疲弱，Fed這波應降息六碼至七碼。（彭博）美國財長貝森特認為，由於就業市場疲弱，Fed這波應降息六碼至七碼。（彭博）

美財長貝森特喊話 就業數據疲軟 Fed這波應降息6至7碼

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普再度施壓聯準會（Fed）主席鮑爾，稱他可能提早任命接替鮑爾的下一任Fed主席，並稱口袋裡人選已減至三或四人。美國財長貝森特則說，由於就業市場疲弱，Fed這波降息周期應調降六碼或七碼（一．五或一．七五個百分點），並罕見告誡日本銀行在解決通膨方面已落後曲線，應盡速升息。

川普週三在出席華府甘迺迪中心的一場活動時表示：「我想我將提早任命一個新主席，我的口袋人選已減至三或四人，這些候選人都很優秀、都很棒。」

川普指Fed主席候選人有3或4人

川普已多次重砲抨擊Fed維持利率不變，過去再三要求鮑爾辭職，並公開表示正在思考是否能直接開除鮑爾，之後又改口說會等鮑爾的任期在明年五月結束。在鮑爾結束任期前就提名接任人選，恐會產生「影子主席」的問題，讓投資人對於應該聽現任或下任主席的發言感到困擾。

儘管川普說口袋人選只剩三或四人，但貝森特週三接受「彭博電視」訪問時表示，川普政府考慮的人選多達十一人，並說因就業市場疲弱，Fed九月應該降息兩碼（○．五個百分點），且在這波降息周期應調降六碼或七碼。

貝森特並指出，他與日銀總裁植田和男討論過通膨問題，認為日銀已落後曲線，因此他們得升息，才能讓通膨受到控制，還強調這是他「個人的意見」。在貝森特發表上述意見後，週四日圓兌美元走高，日本十年期公債殖利率也上漲。

意在日圓升值 貝森特要日銀快升息

日銀目前的利率水準仍是主要七大工業國家中最低，儘管該國的通膨率超過所設定的二％目標已超過三年時間。在日銀七月決定維持利率不變後，植田和男釋出鴿派訊息，避免承諾下次升息時間。

第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生（Hideo Kumano）表示：「貝森特可能試圖透過對美國和日本貨幣政策的評論來削弱美元，但他打破了規則，評論另一國的政策，這可能使日銀更難採取行動。」

