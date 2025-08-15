晴時多雲

長照扣除額提高至18萬 30萬戶明年報稅適用

2025/08/15 05:30

立法院財政委員會昨初審通過「所得稅法」修正草案，將長期照顧特別扣除額提高至18萬元，明年五月報稅適用。（資料照）立法院財政委員會昨初審通過「所得稅法」修正草案，將長期照顧特別扣除額提高至18萬元，明年五月報稅適用。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會昨初審通過「所得稅法」修正草案，將長期照顧特別扣除額由每人每年十二萬元提高至十八萬元，今年一月一日起實施、明年五月報稅適用。財政部初估，一年減稅利益至少十億元，逾三十萬申報戶受惠。

現行「所得稅法」規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合衛福部公告須長照的身心失能者，每人每年扣除十二萬元。朝野立委認為，台灣已步入超高齡社會，長照需求提高，提案調高長照扣除額，各版本金額從十八萬元至三十六萬元不等。

對此，財政部長莊翠雲表示，台灣人口老化，有長照需求的家庭確實辛苦，支出也會增加，二○一八年增訂長照扣除額十二萬元，已過了一段時間，多數立委提案調高至十八萬元，希望以此為主，在稅收損失可控情況下調整。

財政部賦稅署長宋秀玲指出，以現行條件估算，長照扣除額提高至十八萬元，一年稅損約十億元，但因申請外籍看護條件放寬，實際稅損應會超過十億元。

另，有立委提案增列健檢扣除額，財政部承諾三個月內提出評估報告。宋秀玲說明，目前醫藥及生育費列舉扣除無上限，已放寬發現疾病的相關檢查及醫療費可列入扣除，這次會把與發現疾病間接相關的前面健檢費用列入。

