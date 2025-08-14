晴時多雲

防詐績效卓越 國泰世華獲頒雙項殊榮

2025/08/14 05:30

國泰世華銀行防堵詐騙不遺餘力，獲頒「積極投入防詐之金融機構」與「臨櫃攔阻績優之金融業人員」雙項殊榮，由行政院秘書長龔明鑫（左）頒發獎項，國泰世華銀行董事長郭明鑑（右）代表受獎。（國泰世華銀行提供）國泰世華銀行防堵詐騙不遺餘力，獲頒「積極投入防詐之金融機構」與「臨櫃攔阻績優之金融業人員」雙項殊榮，由行政院秘書長龔明鑫（左）頒發獎項，國泰世華銀行董事長郭明鑑（右）代表受獎。（國泰世華銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為強化公、私部門防詐機制，共同打擊詐欺不法情事，銀行商業同業公會全國聯合會13日舉辦「114年金融科技打詐高峰會」，邀集行政院、法務部、警政署及金融機構代表等齊聚一堂，分享防詐成果與科技應用經驗，並表揚金融機構與金融從業人員於防詐、阻詐的優異表現。國泰世華銀行憑藉卓越的防詐成效與創新科技應用表現，獲頒「積極投入防詐之金融機構」、「臨櫃攔阻績優之金融業人員」雙項殊榮，展現國泰世華銀行全方位守護民眾資產安全的行動力與實際成效。

根據內政部警政署統計，國泰世華銀行於2024年臨櫃攔阻成功件數逾2500件，金額逾新台幣20.5億元，臨櫃攔阻成效連續2年居金融同業之冠，成效有目共睹，獲得「積極投入防詐之金融機構」表揚。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，面對無差別攻擊的詐騙，國泰世華自2023年率先成立跨部門反詐專責小組，推動「國泰盾」阻詐藍圖，涵蓋「科技、聯盟、關懷、知識」4大構面，並與金融同業、主管機關、警政單位建立堅實的反詐連線。

國泰世華左營分行副理盧虹如則獲頒「臨櫃關懷提問成效優異基層行員」殊榮，肯定她在第一線成功攔阻詐騙案件的貢獻。國泰世華銀行致力透過臨櫃關懷提問、落實金融機構偕警方即時通報機制，以及優化「了解你的客戶（Know Your Customer, KYC）」審查流程等方式，擴大攔阻詐騙效能，自2023年以來，國泰世華獲政府機關表揚阻詐有功之行員逾8000人次，成為守護民眾財產安全的第一道防線。

在「金融機構科技防詐經驗分享」環節，國泰世華數據生態營運部協理高秋蓉以「以科技串聯金融防詐力量，以行動守護民眾資產安全」為題，深入剖析國泰世華如何運用AI與大數據，建構模型偵測客戶帳戶是否有異常，即時為客戶攔阻可疑交易，同時也發展受害者關懷模組，希望及早發現高潛在受騙的民眾，給予提醒與關懷。

另為提升資訊共享、風險預警、資金攔截等反制行動效率，今年國泰世華更與台北、橋頭、士林地檢署簽署「聯盟盾專案」合作意向書，啟動「可疑金融帳戶」通報機制，攜手檢警從源頭打擊詐騙不法金流，提供客戶更安全的金融交易環境。

展望未來，國泰世華將持續深化科技應用與公私協力，推動「檢舉、報案、說出來」3行動，以觀念分享與科技輔助布建全台阻詐網絡，守護民眾財務安全，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命。

