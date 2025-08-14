財經青紅燈》房仲的至暗時刻？

近期房仲公會全聯會發布業內民調，受訪者超過77%稱今年上半年的業績比去年同期衰退，其中衰退幅度超過40%的比重高達45.1%。（示意圖，中央社資料照）

週末通常是房仲業相較忙碌時段，時間拉回去年上半年，甚至還要預約好幾週後才能排上名單看房，且看屋時間僅15到30分鐘，房仲就會催促提醒，後面還有好幾組人要看房，要快點做決定。

房市變化實在太快，去年9月19日央行祭出第7波選擇性信用管制，加上房貸額度位於高水位，資金相對緊縮，房市買氣持續探低；以8月某週末來說，竹北重劃區的知名房仲業者直營店，放眼望去業務員的座位罕見坐滿8成，個個只能對著電腦發愁，街道上還可看到穿著同品牌制服的業務員，無聊到三三兩兩站在路邊抽菸。

近期房仲公會全聯會發布業內民調，受訪者超過77%稱今年上半年的業績比去年同期衰退，其中衰退幅度超過40%的比重高達45.1%；若以此數據來看，每2.2個受訪者就有1個業績衰退40%以上。

房仲業也掀起一波轉職潮，受訪者中高達37.2%想要轉職，也就是每2.68個受訪者就有1個想轉職。此外，預售屋建案買氣也因為大幅衰退，少部分建案1週更成交不到1組，傳出案場服務人員不少是3個月僅一簽，甚至得常常輪調；相較於去年、甚至大前年房市熱絡時得排隊買房、甚至預約才能看房的賣方市場榮景，如今竟是外送員上門次數比看屋組數還要多的冷清場面。

以某掛牌房仲集團為例，今年上半年營收較去年同期大幅減少39.32%，第2季更較去年同期大減45.86%，顯見整體房市買氣僵局仍未打開，甚至還可能持續探底。

全聯會調查也顯示，受訪房仲業者中，高達52.4%認為房仲業收店數會增加，甚至有四分之一受訪者認為收店數比重會高達10%以上，在房市的至暗時刻，房仲轉職及收店、甚至整併潮，似乎才剛剛上映。（徐義平）

