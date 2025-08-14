盤勢分析》乖離擴大 短線留意漲多賣壓

台股昨日開高走高，權王台積電再創1200元新天價，大盤終場上漲211.66點、以24370.02點作收，成交量超過5738億元，同創近期新高。（中央社資料照）

美國公布7月CPI（消費者物價指數）低於市場預期，激勵標普與那指再創歷史新高，推升台股昨日開高走高，權值王台積電（2330）再創1200元新天價、市值正式突破31兆元，權值股給力再加上PCB及機器人族群力挺，大盤終場上漲211.66點、以24370.02點作收，成交量超過5738億元，同創近期新高。

在3大法人動向，外資昨日買超70.92億元、投信賣超10.88億元、自營商買超28.77億元，合計買超88.81億元；外資台指期淨空單昨減少1732口，累積外資台指期淨空單約3.35萬口。

野村投信指出，由於美股多數AI相關科技財報優於預期，台廠相關供應鏈基本面亦佳，加上對等關稅仍有談判及調整空間，有望持續推升台股行情向上。

元大投顧分析，半導體關稅塵埃落定，由於去年台灣對美出口佔比23%，此次除激勵半導體供應鏈歡欣鼓舞外，實際上電子大廠也陸續啟動美國製造選項，市場因而偏多解讀，資金回流電子族群，推升大盤突破2萬4千點大關。

不過元大投顧提醒，指數與季線正乖離擴大至7%以上，回溯歷史經驗容易出現漲多賣壓；此外，約7成上市櫃公司股價仍位於空方缺口下方，顯示籌碼集中流向特定題材，造成強勢股短線過熱，操作應避免積極追價。（記者張慧雯）

