晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

營收速報》長榮第2季EPS 5.06元 創近6季新低

2025/08/14 05:30

長榮海運公告第2季財報，上半年稅後盈餘383.16億元，年減18.2%，每股稅後盈餘17.7元。（長榮提供）長榮海運公告第2季財報，上半年稅後盈餘383.16億元，年減18.2%，每股稅後盈餘17.7元。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603）公告第2季財報，稅後盈餘109.58億元，年減62.8%，每股稅後盈餘（EPS）5.06元，創近6個季度新低；上半年稅後盈餘383.16億元，年減18.2%，每股稅後盈餘17.7元。

展望未來，長榮指出，隨美國對各國關稅陸續底定，以及美中關稅休兵再延90天，航運需求有望提升。上半年因地緣政治，主要航商仍維持繞行非洲好望角的營運策略，加上歐洲樞紐港口壅塞，有效運能收縮，對歐線價格形成支撐，美國線因美國關稅使價量波動較大，且新台幣大幅升值，第2季營收因此季減。

奇鋐Q2獲利單季新高 大賺一個股本

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠奇鋐（3017）昨公告第2季稅後淨利39.97億元，季增24%、年增14%，每股稅後盈餘10.3元，創單季獲利新高，上半年稅後淨利72.11億元、年增達105%，每股稅後盈餘18.58元。奇鋐指出，AI伺服器產品出貨續增，下半年營運有望維持向上。

AI伺服器需求不墜，散熱產業持續受惠。奇鋐因是輝達GB200伺服器的水冷板主力供應商、加上ASIC伺服器的水冷散熱需求續增，有望持續受惠商機。該公司昨日指出，若不考慮系統性風險，下半年營收將持續受AI伺服器出貨帶動而成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財