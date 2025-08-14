營收速報》長榮第2季EPS 5.06元 創近6季新低

長榮海運公告第2季財報，上半年稅後盈餘383.16億元，年減18.2%，每股稅後盈餘17.7元。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603）公告第2季財報，稅後盈餘109.58億元，年減62.8%，每股稅後盈餘（EPS）5.06元，創近6個季度新低；上半年稅後盈餘383.16億元，年減18.2%，每股稅後盈餘17.7元。

展望未來，長榮指出，隨美國對各國關稅陸續底定，以及美中關稅休兵再延90天，航運需求有望提升。上半年因地緣政治，主要航商仍維持繞行非洲好望角的營運策略，加上歐洲樞紐港口壅塞，有效運能收縮，對歐線價格形成支撐，美國線因美國關稅使價量波動較大，且新台幣大幅升值，第2季營收因此季減。

奇鋐Q2獲利單季新高 大賺一個股本

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠奇鋐（3017）昨公告第2季稅後淨利39.97億元，季增24%、年增14%，每股稅後盈餘10.3元，創單季獲利新高，上半年稅後淨利72.11億元、年增達105%，每股稅後盈餘18.58元。奇鋐指出，AI伺服器產品出貨續增，下半年營運有望維持向上。

AI伺服器需求不墜，散熱產業持續受惠。奇鋐因是輝達GB200伺服器的水冷板主力供應商、加上ASIC伺服器的水冷散熱需求續增，有望持續受惠商機。該公司昨日指出，若不考慮系統性風險，下半年營收將持續受AI伺服器出貨帶動而成長。

