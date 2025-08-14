晴時多雲

熱門股》傳獲台積電訂單 長興跳空漲停

2025/08/14 05:30

市場傳出化工股長興取得台積電先進封裝材料訂單，昨日股價開盤直接跳空漲停來到31.9元，成交量1.15萬張。（示意圖，中央社資料照）市場傳出化工股長興取得台積電先進封裝材料訂單，昨日股價開盤直接跳空漲停來到31.9元，成交量1.15萬張。（示意圖，中央社資料照）

市場傳出化工股長興（1717）取得台積電（2330）先進封裝材料訂單，昨日股價開盤直接跳空漲停來到31.9元，成交量達1.15萬張，終場漲停委買張數超過3.76萬張。

法人報告指出，長興擊敗日商大廠首度取得台積電先進封裝材料訂單，預計2026年量產，成為蘋果明年新款iPhone與Mac處理器的獨家封裝材料供應商，分別提供MUF（模塑底部填充）與LMC（液態封裝材料）；而長興「晶圓級液態封裝材料」不光可以應用在MUF，扇入型（Fan-in）與扇出型（InFo）也都適用於此材料，預料將成為明年主力產品，主力昨日買超高達5403張。

日前長興公告上半年稅後淨利7.02億元、每股稅後盈餘（EPS）0.6元；長興指出，AI伺服器帶動IC載板及PCB供應鏈需求，電子材料包括乾膜光阻及真空壓膜設備均可望受惠，預料下半年可迎接傳統旺季。（記者張慧雯）

