代墊台電近200億工程款？森崴上半年認列44.3億虧損

受到子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項進入爭議協商程序，森崴總經理胡惠森(左2)表示，在未定案前森崴先認列損失，以致今年上半年帳上虧損44.3億元。（業者提供）

〔記者張慧雯、廖家寧／綜合報導〕由於子公司富崴能源與台電離岸風電2期追加工程款項進入爭議協商程序，森崴能源（6806）總經理胡惠森昨表示，在未定案前森崴先認列損失，以致今年上半年帳上虧損44.3億，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補；為此，森崴能源上半年每股虧損達17.29元。台電回應強調，付款均依契約辦理，無延遲或拖欠情形。

台電：依契約付款 無延遲拖欠情形

除森崴能源外，森崴母公司正崴（2392）與永崴投控（3712），也依持股森崴24.87%及44.16%認列損失；正崴與永崴投控均表示，本業穩定運作不受影響，待正崴與永崴董事會審查通過後公布財報。

胡惠森指出，富崴能源為森崴能源100%持股子公司，目前資本額124.45億元，是台灣第一家專業的離岸風電統包工程公司（EPCI）。2020年富崴能源得標承攬台電離岸2期計畫統包工程及5年維運合約，配合國家政策自組本土風電船隊和海事工程團隊，原定2025年底完成總裝置容量300MW的風電建置，但接連遭遇新冠疫情、烏俄戰爭、全球大缺船、海事工程各類情事推遲進度，待疫情舒緩全球機電設備已暴漲3成，海事工程屬於稀缺資源，漲幅更高、更難取得。

胡惠森也說，本案須承攬商墊款施工，又遇到台灣其他離岸風場施工滑樁等狀況，造成金融機構融資保守、利率走揚等諸多利空衝擊；雪上加霜的是，富崴能源還承擔巨大財務墊款壓力，工程整體施工進度已逾90%，但台電尚有50%（27億元）履保金未依完工比例退還，更有設備及相關保留款75.7億元，合計高達102.7億元。

胡惠森說，工程截至目前為止，台電僅支付富崴能源346億元，富崴能源卻已支付廠商534.5億元，墊款金額高達近200億元，亟待台電與主管機關正視問題嚴重性，並及時伸出援手。

台電則回應，台電付款均依契約辦理，無延遲或拖欠情形，台電與富崴能源之間的工程契約條文明確，所有款項皆依施工進度與契約規範辦理。台電表示，調解程序正在進行，尊重工程會機制。

