重啟核三公投》黃國昌︰燃料棒能再放5年 避談新北核廢

中選會昨舉辦第4場核三重啟公投電視發表會，正方代表為民眾黨主席黃國昌（右），反方代表是20歲的首投族吳亞昕（左）。（中選會提供）

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨代表正方出席核三重啟公投第四場意見發表會。面對反方代表吳亞昕針對台灣位處地震帶、位於新北的核一、二廠及核廢料等質疑，黃在第二輪發言時隻字不提新北、地震，轉而批評民進黨用核燃料棒放誰家來恐嚇人民，卻未檢討過去八年完全執政的怠惰。

黃國昌質疑，負責核廢料選址的非核家園推動專案小組已經超過四年沒有開會，今年才開始研議最終處置場選址的法案。

「用過的核燃料棒絕對不用放在你家裡」；黃指稱，在最終處置前，它可以安全的存放核電廠內，乾式貯存的存放年限，至少有四十年。至於最終處置的問題，科技已有解方，經濟部和台電今年六月前往芬蘭、瑞士各個高階放射物處置場去參觀，也簽下了合作備忘錄，來協助台灣規劃接下來的場址。

黃說明，在全球核廢料處置技術的發展中，一項嶄新的技術，深孔地質處置已成為主流的選項，它在國際間已經獲得了實證，展現出高度的安全性與可行性，對於台灣這樣一個地狹人稠，地質多樣的地方來說，不僅只是技術上的突破，更是政策上面的轉機。

針對核三延役問題，黃國昌表示，目前只有核三廠的燃料池，還能夠放五六二束核燃料棒，可以供應三個週期的核能發電廠發電，每個週期十八個月，大約五年的時間；核三廠的室內乾式貯存目前進行招標，在未來三到五年就可以完工，完工以後就可以將燃料池裡面的燃料棒，移到室內乾式貯存場，而核三廠也能夠接續運轉，不用面臨燃料池塞滿燃料棒的窘境。

