重啟核三公投》吳亞昕︰黃政治立場改變 就能接受風險？

2025/08/14 05:30

中選會昨舉辦第4場核三重啟公投電視發表會，正方代表為民眾黨主席黃國昌（右），反方代表是20歲的首投族吳亞昕（左）。（中選會提供）中選會昨舉辦第4場核三重啟公投電視發表會，正方代表為民眾黨主席黃國昌（右），反方代表是20歲的首投族吳亞昕（左）。（中選會提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨力推的「重啟核三公投」第四場發表會昨日舉行，由民眾黨主席黃國昌對決女學生吳亞昕。吳質疑，二○一八年黃國昌也曾擔任反核代表，並宣稱追求非核家園是其不變的價值，今天當黃選擇站在重啟核三的那一邊，難道是因為核廢料的風險變小了，還是因為政治立場的改變，風險就能夠被接受了？核廢料至今沒有找到最終處置場，且核三廠下方是活動斷層，該怎麼面對核災風險？

八月廿三日將進行「重啟核三」公投，年滿十八歲者皆有投票權。公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

吳亞昕認為，這次公投案背後真正要討論的問題，是對台灣而言，什麼樣的能源路徑選擇，才是對自己的未來真正負起責任。四十年前，台灣社會選擇了核能，當時人們普遍對核能充滿信心，但日本福島核災打破了這個神話，「我們親眼見證了核災是如何在自然災害和人為疏失的交錯之下爆發。」

吳亞昕說，福島核災至今已十四年，仍有二．四萬居民無法回到家鄉，甚至有許多青年得到甲狀腺癌；她也在現場唸出歷經福島核災廿一歲青年的信，拒絕將同樣的苦難留給未來世代。

吳亞昕表示，若台灣社會對使用核能意見仍分歧，就更應該回到科學和理性上去討論，「我們重啟一座建在地震帶上、已經除役的老舊電廠，到底是不是最好的選擇？我們是否有足夠的專業人力和安全措施去應對？台灣是否準備好在發生意外時，要付出的代價？」台灣需要的是一個可行、永續且負責任的方向。

