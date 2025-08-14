打擊非法轉運 美先進晶片暗裝追蹤器

美國政府已祕密在有高度可能非法轉運至中國的先進晶片目標貨品上裝置定位追蹤器。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在近期中國政府質疑輝達晶片存在「後門」，允許遠端存取或控制之際，路透根據消息來源披露，美國政府已祕密在有高度可能非法轉運至中國的先進晶片目標貨品上裝置定位追蹤器。知情者強調，這些措施旨在監測人工智慧（AI）晶片是否被轉運至受美國出口管制的地點，並且僅適用於遭調查的特定貨品。

報導指出，此舉顯示，儘管川普政府尋求鬆綁中國取得先進美國半導體的一些限制，但仍竭力執行對中國的晶片出口限制。美國總統川普十一日表示，他同意輝達出售H20晶片給中國，以交換輝達上繳十五％銷售利潤。

有助追訴違反出口管制牟利者

消息來源表示，追蹤器可協助對違反美國出口管制而獲利的個人與企業提出訴訟。數十年來，美國執法機關利用定位追蹤器追查受出口限制的產品流向，例如飛機零組件；近幾年也用來打擊半導體的非法轉運。

五名參與AI伺服器供應鏈的消息來源說，他們知道戴爾、美超微出貨的伺服器使用了追蹤器，因為這些產品含有輝達與超微的晶片。他們表示，追蹤器通常隱藏在出貨伺服器的包裝內，不過他們不知道哪些單位涉及追蹤器的安裝，以及裝置在運輸路線的哪個環節。

路透無法判定追蹤器在晶片相關調查的使用頻率，或美國當局何時使用追蹤器調查晶片走私。美國是在二○二二年開始管制輝達、超微以及其他晶片製造業者向中國銷售先進晶片。

兩名伺服器供應鏈參與者指出，去年一批搭載輝達晶片的戴爾伺服器產品，在運輸箱上裝置有大型追蹤器，而在包裝內部、甚至伺服器內，隱藏有較小、更隱密的追蹤器。

川普鬆綁輝達AI晶片出口中國的行為，引發美國兩黨政治人物警告，認為製造了敏感技術銷售美國對手的「付費參與」（pay for play）交易架構。眾議院中國特設委員會主席克利胥納莫提說，「出口管制是保護國家安全的防衛前線；透過對我們的安全疑慮定價，我們向中國及其盟友發出信號，表明美國國安原則是可以協商的，只要價格合適」。

