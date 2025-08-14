貝森特︰Fed下月應降息2碼

美國財長貝森特週二表示，美國聯準會（Fed）在九月會議中應該對降息二碼持開放態度。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財長貝森特週二表示，在七月政策會議按兵不動後，美國聯準會（Fed）在九月會議中應該對降息二碼（○．五個百分點）持開放態度。美國總統川普則發文開嗆，正考慮就Fed總部翻修工程管理問題，對Fed主席鮑爾提出重大訴訟。

貝森特接受「福斯財經」頻道訪問表示，「現在要真正思考的是，九月我們是否該降息二碼」，並舉Fed在七月三十日宣布維持利率不變兩天後，五、六月非農新增人口數據遭下修為例說，「如果Fed早就有下修的數據在手，可能在六、七月就降息了」。

貝森特是在七月美國消費者物價指數（CPI）發布後幾個小時受訪，他說七月CPI數據顯示，經濟學家已看錯了關稅可能帶來的影響。

貝森特十三日在彭博電視訪談中進一步指出，「我認為我們可能會進行一連串降息」，聯準會的基準利率應該較目前四．二五％至四．五％區間，低至少一．五、一．七五個百分點（六至七碼）。

川普則在自家社群平台「真相社群」發文：「我正在考慮允許對鮑爾提起重大訴訟，因為他在管理Fed大樓建設方面做得糟糕透頂，極其無能。這項工程本應只需五千萬美元的修復，卻花了三十億美元。真糟糕！」

川普繼續寫道：「『慢半拍』鮑爾，現在必須降息。梅努欽（美前財長）當初推舉這個魯蛇，真是送給我一個『大禮』。他總是太晚行動，所造成的傷害無法計算。幸好，經濟狀況非常好，我們才能撐過鮑爾和自滿的理事會。 」

此外，在美中關稅戰休兵將再延長九十天後，貝森特透露，美國貿易官員將在未來二、三個月內與中國貿易官員再次會晤，並透露中國領導人習近平已邀請川普會面，但還沒有具體日期，川普尚未接受。

被問及中國是否可能像日韓或歐盟一樣，以承諾鉅額投資作為貿易協議的一部分，貝森特說：「我認為不會，因為許多收購案或收購資金，將流向我們需要回流的關鍵產業，其中許多需要從中國回流，無論是半導體、稀土磁鐵、製藥或鋼鐵產業。」

