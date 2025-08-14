晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

貝森特︰Fed下月應降息2碼

2025/08/14 05:30

美國財長貝森特週二表示，美國聯準會（Fed）在九月會議中應該對降息二碼持開放態度。（彭博）美國財長貝森特週二表示，美國聯準會（Fed）在九月會議中應該對降息二碼持開放態度。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財長貝森特週二表示，在七月政策會議按兵不動後，美國聯準會（Fed）在九月會議中應該對降息二碼（○．五個百分點）持開放態度。美國總統川普則發文開嗆，正考慮就Fed總部翻修工程管理問題，對Fed主席鮑爾提出重大訴訟。

貝森特接受「福斯財經」頻道訪問表示，「現在要真正思考的是，九月我們是否該降息二碼」，並舉Fed在七月三十日宣布維持利率不變兩天後，五、六月非農新增人口數據遭下修為例說，「如果Fed早就有下修的數據在手，可能在六、七月就降息了」。

貝森特是在七月美國消費者物價指數（CPI）發布後幾個小時受訪，他說七月CPI數據顯示，經濟學家已看錯了關稅可能帶來的影響。

貝森特十三日在彭博電視訪談中進一步指出，「我認為我們可能會進行一連串降息」，聯準會的基準利率應該較目前四．二五％至四．五％區間，低至少一．五、一．七五個百分點（六至七碼）。

川普則在自家社群平台「真相社群」發文：「我正在考慮允許對鮑爾提起重大訴訟，因為他在管理Fed大樓建設方面做得糟糕透頂，極其無能。這項工程本應只需五千萬美元的修復，卻花了三十億美元。真糟糕！」

Fed大樓翻修 川普嗆提告鮑爾

川普繼續寫道：「『慢半拍』鮑爾，現在必須降息。梅努欽（美前財長）當初推舉這個魯蛇，真是送給我一個『大禮』。他總是太晚行動，所造成的傷害無法計算。幸好，經濟狀況非常好，我們才能撐過鮑爾和自滿的理事會。 」

此外，在美中關稅戰休兵將再延長九十天後，貝森特透露，美國貿易官員將在未來二、三個月內與中國貿易官員再次會晤，並透露中國領導人習近平已邀請川普會面，但還沒有具體日期，川普尚未接受。

被問及中國是否可能像日韓或歐盟一樣，以承諾鉅額投資作為貿易協議的一部分，貝森特說：「我認為不會，因為許多收購案或收購資金，將流向我們需要回流的關鍵產業，其中許多需要從中國回流，無論是半導體、稀土磁鐵、製藥或鋼鐵產業。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財