嗆完英特爾 川普又轟高盛CEO

美國總統川普十二日抨擊高盛集團執行長索羅門若不撤換該集團經濟學家，就「專心做個DJ」。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十二日抨擊高盛集團執行長索羅門（David Solomon）若不撤換該集團經濟學家，就「專心做個DJ」，意指他之前的副業。此前，該集團首席經濟學家警告美國消費者，將承擔越來越多新關稅成本。

不滿集團報告 關稅引發通膨

川普並未具體說明為何對高盛不滿，但在他發文批評前兩天，高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）及其團隊報告說，截至六月底，美國消費者吸收了二十二％的關稅成本，而如果近期的關稅遵循幾年前的關稅模式，該比率將上升至六十七％。

請繼續往下閱讀...

川普在他的「真實社群」平台發文說，「我認為索羅門應該給自己找個新經濟學家，他應該只專注做個DJ，不用勞煩經營一家主要的金融機構」。他強調，「關稅沒有引發通膨，或任何其他問題，反倒為我們的國庫注入大量的現金」。

他指出，高盛「很久以前」就對市場和關稅做出「錯誤的預測」，事實上，絕大部分的關稅是由企業與外國政府買單，而非消費者；「索羅門與高盛拒絕給予應有的肯定」。

川普貿易顧問納瓦羅十二日受訪也抨擊高盛說，「唯一在數據方面比美國勞工部勞動統計局更不值得尊重的實體就是高盛」。在大幅下調五、六月新增就業人口後，川普開除聯邦單位局長。

川普近日常毫無顧忌地批評知名企業執行長並對其公司治理方式發表意見。上週四他批評英特爾執行長陳立武與中國的關係具「高度利益衝突」，應該辭職，但之後他對陳的態度軟化。

他也告誡底特律的汽車製造商不要哄抬價格，並要求沃爾瑪「消化關稅」。他希望可口可樂使用蔗糖而非玉米糖漿，並簽署行政命令，對與民主黨過從甚密的律師事務所，剝奪其政府合約與安全許可。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法