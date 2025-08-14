晴時多雲

美赤字狂飆 關稅大增也趕不上

2025/08/14 05:30

美國7月關稅收入寫下277億美元的歷史新高，但預算赤字也同步激增470億美元，聯邦政府依舊入不敷出。（法新社資料照）美國7月關稅收入寫下277億美元的歷史新高，但預算赤字也同步激增470億美元，聯邦政府依舊入不敷出。（法新社資料照）

7月關稅收入277億美元創新高 預算赤字同步激增高達470億美元

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部週二表示，儘管美國七月關稅收入寫下二七七億美元歷史新高，較去年同期猛增二七三％，但預算赤字也同步激增四七○億美元、近二十％至二九一○億美元，顯示美國依舊入不敷出，聯邦政府仍面臨財政挑戰。

美國財政部指出，七月聯邦政府總收入為三三八○億美元，年增二％（或八十億美元），但支出暴增十％（或五六○億美元）至六三○○億美元，創下歷年七月最高紀錄。

二○二五財年迄今，美國關稅收入已達一四二○億美元，六月時美國關稅猛增，還助美國聯邦政府出現罕見的二七○億美元盈餘，為二○一五年六月以來首見。美國財長貝森特先前預測，二○二五財年關稅收入可能上看三千億美元。

貝森特週二接受「福斯商業」頻道訪問表示，「我曾預估三千億美元，但我認為有可能大幅上修」，並暗示關稅收入可能超過GDP（國內生產總值）一％。

2025財年前10月 預算赤字逾1.6兆美元

儘管關稅收入顯著增加，政府支出也持續上升，尤其是在醫療保健、社會安全退休計畫和公共債務利息方面。美國二○二五財年將於今年九月底結束，而截至七月的十個月內，預算赤字總額已達一．六二九兆美元，年增七％（或一一二○億美元）。

川普總統七月簽署生效的美國稅改和支出法案，也被多數經濟學家和國會預算辦公室（CBO）預估，將使未來十年的美國財政赤字惡化。

累計國債規模 首次突破37兆美元新高

美聯社報導，美國財政部最新公布的數據，截至十二日下午，美國國債規模已突破三十七兆美元，是史上首次突破這個門檻。去年七月，美國國債才首度突破三十五兆美元，僅一年就增加二兆美元。

