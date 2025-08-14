無薪假薪資差額補貼增至7成 因應美關稅衝擊 擴大至9大產業

勞動部公告，9行業受僱勞工放無薪假，擴大適用薪資補貼，回溯自今年8月1日起辦理。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國關稅衝擊，勞動部昨發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，針對受關稅影響勞工，提供十大提升技能、穩定及促進就業等措施；另公告「強化版僱用安定措施」，適用對象擴及九大產業，回溯自今年八月一日起辦理，九大產業勞工若實施減班休息（俗稱無薪假），每人每月可領取薪資差額的七成、最高一萬二一○○元補貼，且得與訓練津貼合併領取。

每月最高補貼1.21萬元

回溯自今年8/1起辦理

「強化版僱用安定措施」適用對象從原本的「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」，再增加「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」與「汽車及其零件製造業」，共九個產業的受僱勞工；辦理期間自今年八月一日至明年一月三十一日。

請繼續往下閱讀...

勞動部長洪申翰指出，此次增加六大產業，是參考各工會建議、減班休息數據及經濟部產業衝擊評估，同時納入匯率因素綜合而得。根據勞動部統計，至六月底，九大產業勞工人數一○五萬人，此次新增的六產業，至七月底已實施減班休息人數為二七六一人。

他強調，並非這一○五萬人都會受影響，關稅等國際情勢對勞工有不同的階段性影響，起初可能是減班休息，接下來才是失業，相關方案會視關稅談判進度動態推動。勞動部已陸續針對潛在受衝擊的產業勞工，提出許多支持做法，希望把這些勞工盡力留在職場，不致落入失業狀況；至於「強化版僱用安定措施」是否擴增其他產業，後續還需視「二十％加N」的關稅正式實施後持續評估。

上述九行業受僱勞工，包含全時或部分工時勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息，在公告辦理期間內減班休息起訖期間達三十日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息日每滿三十日的次日起九十日內提出申請，補貼請領月數最長為六個月。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法