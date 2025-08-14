核三重啟公投823登場 賴：我會去投票 一起投不同意

核三重啟公投將於823投票，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，「我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕核三重啟公投將於八二三投票，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會重申，程序上有「兩個必須」，政府將秉持「三個原則」謹慎以對；賴同時表態，「八二三公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。

核電安全 是台灣社會最大共識

政府將秉持三個原則 審慎以

賴清德表示，對於近來黨內同志、民進黨支持者及社會大眾關心八二三公投議題，在今年五二○就職週年時，他曾經說過，核管法修法通過後，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有「兩個必須」，政府會秉持「三個原則」，審慎以對。

賴清德說明，第一個「必須」是，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，八月一日核安會已預告相關辦法的修正草案，預告期間到九月三十日止，廣徵社會各界意見後，再完成辦法的修訂。

第二個「必須」是，台電必須依照核安會訂定辦法進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、期程與成本；台電董事長曾文生上週也在公投意見發表會上明確表達，核管法子法正式公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。

賴清德重申，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個原則，負責任地面對核電議題；面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，我們都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決。

他強調，在還沒經過安全檢驗程序，讓人民充分了解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，「所以，八二三公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。

