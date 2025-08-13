財經青紅燈》從出口結構看川普關稅

短期來看，美國關稅政策對我國整體出口影響不大，這與台灣的出口結構有關。（路透）

■鄭琪芳

財政部上週五公布7月出口566.8億美元、年增42%，出口值再創單月新高，且增幅為15年來最大。儘管對等關稅正式上路，財政部預估第3季出口將延續成長，今年出口總值將首度突破5000億美元、貿易出超首度超過1000億美元，雙雙創下歷年新高。換言之，雖然部分傳產恐受衝擊，但短期來看，美國關稅政策對我國整體出口影響不大，這與台灣的出口結構有關。

由於AI商機擴散，近年來資通及電子產品成為我國兩大出口成長引擎，7月資通產品出口創單月新高、電子零組件出口創單月次高，兩者合計占總出口高達75.2%。而經濟部初估，目前台灣對美出口近8成屬於「232條款」範圍，對等關稅涵蓋範圍約占2成；雖然美國宣布半導體關稅100%，但排除已在美設廠或承諾設廠，換言之，包括台積電等大廠，應不會受到半導體關稅影響。

至於對等關稅，根據行政院委託智庫研究，以台灣暫時性稅率20%估算，可能導致我對美出口減少8.9%到12.2%，影響單月對美出口約14億美元，影響今年對美出口則約70億美元、占總出口約1.4%，對整體出口影響不是很大，但對個別廠商的影響可能很大。因此，除了持續與美方談判外，政府推出多項支持產業及勞工的措施，以降低關稅衝擊。

對台灣而言，目前美國半導體關稅看起來還算正面，對等關稅則略偏負面。不過，近來部分人士開始質疑對等關稅「疊加」計算，事實上，川普一開始拋出對等關稅就是「疊加」概念，想要「不疊加」就要付出高昂代價，例如日本承諾投資5500億美元換取關稅15%不疊加，但南韓付出3500億美元代價也沒換到不疊加。

目前台美仍在談判中，爭取降低關稅及不疊加條款，當然是談判努力的方向，外界實在沒有必要事先唱衰。況且，台灣想要爭取較優惠的關稅，勢必要付出一些代價，這點大家也要有心理準備。

