廣達GB300 估9月底放量出貨

2025/08/13 05:30

廣達預期2026年新平台量產與AI市場擴張，將為營收與獲利帶來顯著動能。（資料照）廣達預期2026年新平台量產與AI市場擴張，將為營收與獲利帶來顯著動能。（資料照）

AI伺服器 爬坡速度與良率提升

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕電子大廠廣達（2382）昨於法說會表示，AI伺服器需求持續強勁，全年AI伺服器營收目標占整體伺服器比重約70%，上半年已達60%以上。雖7、8月因客戶從GB200過渡至新一代GB300，處於新舊產品交替轉換期，出貨節奏較平緩，但預計9月起逐步放量，第4季動能續強。

廣達指出，GB200良率已顯著改善，GB300因設計優化並延續GB200經驗，爬坡速度與良率提升優於前一代，高階機架型AI伺服器配置也將升級。雖然高單價產品在毛利率上有稀釋效應，但毛利總額可增加，公司透過自動化生產與成本優化，盼抵銷部分影響，並隨產能爬坡改善整體毛利結構。

除了GPU型AI伺服器外，廣達已著手ASIC AI伺服器專案，預計2026年推出；邊緣AI伺服器同樣列入成長布局。在產能與地緣布局方面，廣達正擴充美國與墨西哥產能，墨西哥工廠將從汽車產品延伸至AI伺服器生產，廣達表示，公司在全球擁有9大生產據點，能靈活因應美國232條款關稅政策變化與客戶策略調整。

廣達上半年淨利363.59億元

廣達昨公告第2季財報，單季稅後淨利168.6億元，每股稅後盈餘4.37元，累計上半年淨利363.59億元，年增33.7%，EPS為9.43元。

仁寶（2324）昨在法說會指出，預估第3季PC出貨量將季增低個位數，非PC業務合計可望季增高個位數；全年非PC營收年增目標約20%，期望在2026下半年起帶動營收與獲利向上。

仁寶Q2匯損嚴重 獲利季減78%

仁寶昨董事會通過在北美投資3億美元（約90億台幣），以伺服器業務為主，涵蓋美國與墨西哥據點，預計2026上半年量產，少部分產線則用於車用與筆電。該公司已切入二線CSP客戶，並與部分一線客戶洽談中。

仁寶由於第2季匯損嚴重，獲利季減78%，EPS僅0.11元，累計上半年EPS為0.61元。

