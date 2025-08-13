因應關稅 工總提救急3支箭

美國對等關稅衝擊產業，超過九成是中小企業，將影響大量就業人口。 （資料照）

盼凍漲電價、緩徵碳費、擴大產業紓困

〔記者廖家寧／台北報導〕工總昨表示，美國對等關稅將削弱台灣產品價格競爭力，盼政府除穩定匯率、擴充信保基金外，也祭出「救急三支箭」，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大協助或對受損產業紓困。

工總指出，包括資通訊部分產品、扣件、水五金、手工具、模具、汽機車零組件、塑膠製品、工具機等產業將遭受衝擊，而這些產業超過九成是中小企業，家數眾多，也影響大量就業人口。

匯率風險方面，工總期盼政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演「積極角色」，為企業提供必要支持。目前美元兌新台幣匯率雖回到三十元區間，但建議匯率至少應再降十％，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊，同時設法拓銷與擴大美國以外的其他國家市場。

融資支持方面，工總建議「擴充信保基金，增加對中小企業融資」，搭配其他挹注措施，讓中小企業有足夠資金對應變局。

工總並呼籲政府提出「救急三支箭」，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困。工總表示，政府應加大對受衝擊產業的紓困，包括補助員工薪資，也建議政府應凍漲電價並緩徵碳費，同時擴大目前的輔導產業經費，並提出更多具體可行的方案。

