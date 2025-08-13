「還稅」中小企業 財部主動出擊

立委爭取退還中小企業未退的關稅，行政院長卓榮泰回應絕對支持，將請財政部處理。（記者塗建榮攝）

〔記者陳政宇、謝君臨／台北報導〕美國對台廿％暫時性對等關稅上路，雙方持續進行談判。行政院長卓榮泰昨說明，重心放在繼續爭取更合理關稅，行政院會衡量對產業的支持是否需要調整、或增加對特定產業的項目。對於立委爭取退還中小企業未退的關稅，卓回應絕對支持，將請財政部處理。

卓揆昨率相關部會首長赴立院提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。針對關稅談判內容及進度，卓受訪表示，由於談判還在進行，行政院一定會在「國會保留」的情況下，在進入最後階段前向國會、國人充分說明。

對於外界質疑行政院未詳細說明疊加關稅一事，卓指出，雖然四月已說明，但行政機關沒有一而再、再而三的將此當作基礎進行解釋，引起誤會，或是瞭解不夠深，行政機關會深刻檢討。

將助退還進口原料未退關稅

民進黨立委鍾佳濱質詢時關切，很多中小企業的出口市場為美國，進口原料時向台灣繳關稅，出口美國時理論上可以退稅，但由於未達退稅金額要求、或申請手續繁瑣，導致許多業者沒有把稅要回來，盼政府能還稅、協助度過關稅衝擊。

卓榮泰表示，新關稅貿易制度調整後，政府會幫助產業快速適應；他絕對支持不讓民眾重複繳稅、或是增加稅賦負擔的各項措施，至於法律上如何協助業者，再請財政部處理。

財政部長莊翠雲則說明，財政部可以主動查詢，確認有沒有業者可以退的關稅、但還沒有退稅的部分，同時會簡化相關程序。

