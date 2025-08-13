美7月CPI符合預期 9月降息機率增

美國勞工統計局週二公布7月消費者物價指數（CPI）年增2.7％，符合市場預期。（彭博資料照）

年增2.7％與6月增幅相同 食品與新車價格均持平

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國勞工統計局週二公布七月消費者物價指數（CPI）年增二．七％，符合市場預期，週二美股開盤上漲，美國公債價格走高，美元指數下跌，因市場預期美國聯準會（Fed）九月降息的機率升高。

美國勞工統計局表示，七月CPI月增○．二％，低於六月的○．三％，符合市場預期；七月CPI年增二．七％，與六月增幅相同，但低於市場預期的二．八％。七月核心CPI月增○．三％，超越六月的○．二％，雖為今年一月以來最大增幅，但與市場預期的○．三％相符；七月核心CPI年增三．一％，高於六月的二．九％，也略高於市場預期的三％。

美國勞工統計局表示，七月住房成本上漲○．二％是帶動CPI上漲主因，但食品價格持平，能源價格下跌一．一％。此外，對關稅敏感的新車價格也持平，但中古車和卡車價格上漲○．五％。交通和醫療保健服務價格均上漲○．八％。

美債價格走高 美元指數下跌

七月CPI數字發布後，美國二年期公債殖利率下跌○．○五個百分點至約三．七二％，市場預期Fed九月降息一碼（○．二五個百分點）的機率達九十％，年底前將降息逾○．六個百分點，美元指數聞訊下跌○．四％。

道明證券美國利率策略師布魯克斯（Molly Brooks）表示：「降息幅度將取決Fed職責中與就業市場相關的部分，市場仍在等待進一步的成長數據。」

Fed上月維持利率不變後，Fed主席鮑爾重申，決策官員需要更多時間來評估關稅的影響，然後再降息，凸顯面對川普總統不斷施壓要求其降低借貸成本，Fed決策官員仍保持耐心。但由川普任命的Fed理事華勒和鮑曼兩名Fed官員持異議立場，並表示擔心就業市場放緩。

