財經青紅燈》向喊「美積電」的人求償

2025/08/12 05:30

川普上週宣布半導體關稅達100%，但在美國投資設廠或預計、正在設廠者可豁免，這讓台積電（2330）拿到免死金牌，外界對它的憂慮一掃而空，昨天台積電股價一度寫下1195元歷史新高價，今年以來股價漲幅超過11%，恭喜相信台積電未來發展的全體股東們。

不過，有一群人可能要頓足捶胸。今年3月，台積電董事長魏哲家在美國白宮宣布再加碼投資1000億美元於當地設廠，國內喊「台積電要變成美積電」的輿論越演越烈，原本今年初就有投顧老師把台積電到美國投資形容成「王昭君和番」，隨著台積電擴大美國投資，美積電言論甚囂塵上。

不只投顧老師，一位台大副教授也發文說這會「削弱台灣晶圓代工的根基，還會使台積電股價劇烈震盪向下，中長線探底500元以下」；另一位號稱財經專業的藍委，對台積電到美國開董事會，就說台積電重心逐步向美國傾斜，還說台積電過去了，現在可能聯電（2303）也要過去；如今，大罷免他過關了，川普給台積電免死金牌，他竟改口，「現在對台積電當然是大利多」。聽信這些唱衰台積電的論調、因而賣掉台積電股票的人，應該向他們求償。

台積電有多好，魏哲家最清楚，他不只一次在法說會上提到台積電未來5年都「非常好」，他甚至在4月股災時進場買了20張，以行動支持台積電，但這些唱衰台積電的人甚至還要他道歉、下台，現在回想真是可笑。

全球的AI發展如火如荼展開，下一個兆元產業機器人也蓄勢待發，這些都需要先進晶片，台積電全球先進晶片市占率超過6成，每一家需要先進晶片的公司幾乎都要找台積電代工，魏哲家看好台積電是其來有自，那些沒分析師執照卻一路看衰台積電的人，實在是害人不淺，找他們求償也只是剛好而已！（陳永吉）

