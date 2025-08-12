晴時多雲

熱門股》富喬帶量漲停 再創新天價

2025/08/12 05:30

富喬在高階玻纖布出貨大增下，7月合併營收年增達52%，昨股價亮燈漲停，收61.4元再創新天價。（取自官網）富喬在高階玻纖布出貨大增下，7月合併營收年增達52%，昨股價亮燈漲停，收61.4元再創新天價。（取自官網）

因AI（人工智慧）伺服器與800G網通交換器需求強勁，玻纖布材料供應吃緊，富喬（1815）在高階玻纖布出貨大增下，7月合併營收年增達52%，昨股價亮燈漲停，收61.4元再創新天價，成交量逾15萬張，外資買超5278張。

上個月全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布玻纖產品售價全面調漲20%，業界預估高階玻纖布材料缺貨直到明年，帶動大戶主力進場鎖碼，富喬股價頻頻走高，投信認錯回補持股。

富喬今年提高資本支出進行擴產，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利布局並進入量產，800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代Low DK產品，也通過客戶認證。富喬預估，隨著出貨持續放大，Low DK先進製程產能比重將由目前的20%，到第四季可提升至50%以上。（記者卓怡君）

