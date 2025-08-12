DDR4結構性缺貨 Q3合約價飆漲9成

記憶體DDR4出現結構性缺貨，預計第三季合約價將大幅季增達85%~90%，業界預期將有助帶動南亞科、華邦電等記憶體族群營運好轉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，今年下半年記憶體DDR4市場持續供不應求，因出現結構性缺貨，帶動第三季價格創近10年單季最大上揚幅度，尤其供應商優先滿足伺服器需求的DDR4，排擠其他應用的供給，預計第三季消費性DDR4合約價將大幅季增達85%~90%，低功耗的LPDDR4X合約價約季增38%~43%。業界預期將有助南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體族群第三季營運好轉。

TrendForce表示，由於伺服器的剛性訂單擠壓PC和消費性市場供應，PC代工廠不得不加速導入DDR5方案，消費性廠商面臨高價、難以取得物料的挑戰，終端需求包括工控、網通、電視、消費性電子及控制器等，主要的記憶體採用規格皆為DDR4，市場供需緊張，也推升手機應用的DRAM合約價格，估計第三季LPDDR4X漲幅為近10年單季最大。

TrendForce表示，目前DRAM原廠與PC代工廠陸續議定第三季合約價，原廠產能有限，且生產資源向伺服器市場傾斜，導致PC端的多數需求難以被滿足。7月PC DDR4 8GB模組價格已超越同容量的DDR5模組，出現罕見的「價格倒掛」。DDR4應用於AI運算與高效資料處理，已成為新一代資料中心標配，雲端應用服務（CSP）密集對三大DRAM原廠追加訂單，原廠皆優先滿足伺服器客戶訂單。

相較PC和伺服器市場，近期消費性DRAM的供應更加窘迫。TrendForce調查，7月消費性DDR4合約價漲逾60%~85%，因此大幅上修第三季消費性DDR4合約價將季增85%~90%。目前中低階智慧手機仍主要使用LPDDR4X，隨著美、韓系原廠減少或停止供應LPDDR4X，市場恐慌情緒蔓延，加乘供應商間的競價，第三季LPDDR4X合約價漲幅隨之擴大，TrendForce上修第三季價格至季增38%~43%。

