匯率+關稅 機械產業︰與日價差消失

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣機械工業同業公會表示，七月機械出口連續六個月正成長，以美元計算，七月出口年增十三．四％；但以新台幣計算，僅年增一．八％，顯示匯率問題已造成出口實質成長顯著減少，企業實質收入也降低。

前七月台灣前三大機械出口國，分別為美國四十七．一六億美元、占二十六．六％；中國四十．七一億美元、占二十三％；日本十三．八六億美元、占七．八％。

機械公會表示，台灣並未與美國有自由貿易協定，以往機械商品銷美平均稅率約五％，而日、韓多為零關稅。美國對等關稅實施後，相較日、韓等競爭對手國十五％的稅率，台灣稅率則為二十％再疊加，實質上增加約十％；若再加上台幣升值影響，與日韓等國將產生約二十％的價格落差，將嚴重影響台灣機械出口的競爭力。

機械公會指出，相較對等關稅，匯率影響更大，是機械產業出口競爭力的關鍵，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差完全消失，對工具機出口影響更明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。因此，在對等關稅高於日、韓的情況下，台幣匯率更顯關鍵，盼政府採取相關措施，維持機械、工具機產業的出口競爭力。

