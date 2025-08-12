晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

匯率+關稅 機械產業︰與日價差消失

2025/08/12 05:30

機械公會指出，相較對等關稅，匯率影響更大，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差完全消失。（中央社資料照）機械公會指出，相較對等關稅，匯率影響更大，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差完全消失。（中央社資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣機械工業同業公會表示，七月機械出口連續六個月正成長，以美元計算，七月出口年增十三．四％；但以新台幣計算，僅年增一．八％，顯示匯率問題已造成出口實質成長顯著減少，企業實質收入也降低。

前七月台灣前三大機械出口國，分別為美國四十七．一六億美元、占二十六．六％；中國四十．七一億美元、占二十三％；日本十三．八六億美元、占七．八％。

機械公會表示，台灣並未與美國有自由貿易協定，以往機械商品銷美平均稅率約五％，而日、韓多為零關稅。美國對等關稅實施後，相較日、韓等競爭對手國十五％的稅率，台灣稅率則為二十％再疊加，實質上增加約十％；若再加上台幣升值影響，與日韓等國將產生約二十％的價格落差，將嚴重影響台灣機械出口的競爭力。

機械公會指出，相較對等關稅，匯率影響更大，是機械產業出口競爭力的關鍵，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差完全消失，對工具機出口影響更明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。因此，在對等關稅高於日、韓的情況下，台幣匯率更顯關鍵，盼政府採取相關措施，維持機械、工具機產業的出口競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財