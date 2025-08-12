4產業中國受創大 龔明鑫：我有相對優勢

美國對等關稅衝擊影響評估

〔記者謝君臨／台北報導〕針對美國對等關稅對我國產業造成的衝擊，行政院秘書長龔明鑫昨表示，包括工業的手工具、水五金、重電、塑膠製品等產業，台灣的主要競爭者均包含中國，與之相較，我方在關稅上存在優勢，應盡快強化、提升產品力，極力爭取中國讓出的訂單和市場，讓企業獲得更好支撐。

點名手工具、水五金、重電、塑膠製品

行政院昨舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮等人出席。

有關產業衝擊及政府支持方案，龔明鑫說明，在手工具產業，台灣主要競爭對手是越南和中國，其中台灣、越南目前稅率一樣，中國則是五十五％，加上原本的三．三％一般性平均關稅，對中國的確產生比較大的影響。

他指出，從數據上看，中國四月對美出口衰退廿五％，五月衰退卅四％，六月衰退十六％，等於是中國把很多市場讓出來，「如果我們更努力一點，事實上還可以去競爭這些市場，所以在這樣的關稅變動之下，也不一定完全是防守的，可能也可以積極來進取這部分。」

龔明鑫表示，在水五金部分，原關稅二．六％，現在是廿二．六％。台灣水五金是美國品牌代工，主要是民生家用品；日、韓主要是自有品牌和工業用，市場有一些區隔，因此台灣的主要競爭對手是越南和中國，相較中國仍有優勢。

重電產業部分，這類產品需有長期認證，因此短期替代性滿低的，但長期而言，台灣還是要提升競爭力；龔指出，這部分的主要對手是歐盟和中國，前者我方處於劣勢，但對中國則有優勢。因應策略上，除了拓銷多元市場外，也可以和大型伺服器合作，提升附加價值；另可發展綠電、風電等利基型產品。

塑膠製品產業部分，龔明鑫表示，台灣主要競爭對手是中國和墨西哥，目前三國關稅分為廿四．六％、五十九．六％、廿五％，我方並非完全處於劣勢，但仍要盡快強化、提升產品力；同時也要極力爭取中國讓出的市場，讓企業獲得更好的支撐。

