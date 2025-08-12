台美談判 剩投資等3關鍵議題

美國對等關稅衝擊影響評估

大致完成技術性磋商 投資金額、232、供應鏈合作待進一步談判

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台關稅「廿％＋N」八月七日上路，我方持續和美國談判，盼調降稅率，面對各國對美投資換取關稅調降，傳台灣投資金額可能高達四千億美元；行政院副院長鄭麗君昨表示，投資金額尚未議定，還在進一步談判中，會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通。

邀高科技產業研商溝通

戰略性布局台美供應鏈

行政院昨召開記者會回應關稅議題，鄭麗君指出，台美談判持續進展，就關稅與非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、採購等，以及雙方要議定的對等貿易框架協議條文逐條磋商，已與美國貿易代表署大致完成技術性磋商。

「投資金額目前還沒有議定」，鄭麗君強調，台美就投資、二三二條款、供應鏈合作仍在進一步談判，會持續邀請高科技產業研商、溝通，推進談判。

針對台美關稅談判尚未達成，背後是否有中國因素作梗？鄭麗君說，歷次台美之間談判未能達成協議，主要涉及台灣半導體、ICT產業等議題，至於有沒有其他因素，她不便代替美國說明美方考量。

擴大軍購 談判未多討論

此外，「華盛頓郵報」報導，美國擴大關稅談判範圍，美方官員計畫敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。鄭麗君說，賴總統二月已宣示提升自我防衛能力的決心，未來國防預算要達到三％，「談判當中就沒有太多進一步的討論」。

美車進口關稅 持續磋商

對於美國汽車進口關稅是否大幅調降？鄭麗君證實，美方期待各國提供更多市場開放和市場准入，許多國家已提供全面性零關稅，台美持續磋商中；美方也對許多項目期望有更多關稅減讓，細節須等最後定案，底定後會對外說明。

最終談判 爭取合理關稅

有無可能一個月內與美方完成最終談判？鄭回應，美國財政部希望十月底前，當然國內產業存在壓力，會盡一切努力，爭取時間越快越好、更合理的關稅，「我們已做好準備，隨時都有可能進行，會透過視訊或實體方式，談判小組會繼續努力」。

鄭麗君表示，近期會邀請高科技產業溝通，了解大家的想法，看能否集結力量，在台美供應鏈上進行戰略性布局，這將有利於在談判中爭取更好結果，也為台美建構更好的夥伴關係。

