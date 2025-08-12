晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台美談判 剩投資等3關鍵議題

2025/08/12 05:30

美國對等關稅衝擊影響評估美國對等關稅衝擊影響評估

大致完成技術性磋商 投資金額、232、供應鏈合作待進一步談判

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台關稅「廿％＋N」八月七日上路，我方持續和美國談判，盼調降稅率，面對各國對美投資換取關稅調降，傳台灣投資金額可能高達四千億美元；行政院副院長鄭麗君昨表示，投資金額尚未議定，還在進一步談判中，會持續邀請台灣高科技產業研商、溝通。

邀高科技產業研商溝通

戰略性布局台美供應鏈

行政院昨召開記者會回應關稅議題，鄭麗君指出，台美談判持續進展，就關稅與非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、採購等，以及雙方要議定的對等貿易框架協議條文逐條磋商，已與美國貿易代表署大致完成技術性磋商。

「投資金額目前還沒有議定」，鄭麗君強調，台美就投資、二三二條款、供應鏈合作仍在進一步談判，會持續邀請高科技產業研商、溝通，推進談判。

針對台美關稅談判尚未達成，背後是否有中國因素作梗？鄭麗君說，歷次台美之間談判未能達成協議，主要涉及台灣半導體、ICT產業等議題，至於有沒有其他因素，她不便代替美國說明美方考量。

擴大軍購 談判未多討論

此外，「華盛頓郵報」報導，美國擴大關稅談判範圍，美方官員計畫敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。鄭麗君說，賴總統二月已宣示提升自我防衛能力的決心，未來國防預算要達到三％，「談判當中就沒有太多進一步的討論」。

美車進口關稅 持續磋商

對於美國汽車進口關稅是否大幅調降？鄭麗君證實，美方期待各國提供更多市場開放和市場准入，許多國家已提供全面性零關稅，台美持續磋商中；美方也對許多項目期望有更多關稅減讓，細節須等最後定案，底定後會對外說明。

最終談判 爭取合理關稅

有無可能一個月內與美方完成最終談判？鄭回應，美國財政部希望十月底前，當然國內產業存在壓力，會盡一切努力，爭取時間越快越好、更合理的關稅，「我們已做好準備，隨時都有可能進行，會透過視訊或實體方式，談判小組會繼續努力」。

鄭麗君表示，近期會邀請高科技產業溝通，了解大家的想法，看能否集結力量，在台美供應鏈上進行戰略性布局，這將有利於在談判中爭取更好結果，也為台美建構更好的夥伴關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財