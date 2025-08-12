國安可買賣？ 川普鬆綁晶片輸中換15％收益

美國晶片大廠輝達（Nvidia）和超微半導體（AMD）已同意將他們向中國出售人工智慧（AI）晶片收入的十五％上交川普政府。（路透資料照）

輝達、超微同意分成

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國晶片大廠輝達（Nvidia）和超微半導體（AMD）已同意將他們向中國出售人工智慧（AI）晶片收入的十五％上交川普政府，預計這項前所未見的財務協議將為川普政府帶來二十億美元收入。此外，日前遭美國總統川普逼退的英特爾執行長陳立武，預計週一親赴白宮，向川普展現對美國的忠誠。

今年四月川普政府以國家安全為由，禁止輝達的H20晶片和超微的MI308晶片向中國出口。儘管川普政府七月宣布批准輝達可向中國出口H20，但未實際發放許可證。

知情人士透露，輝達執行長黃仁勳六日在白宮面見川普時，同意支付銷售H20的十五％分成，使得川普政府成為輝達在中業務的合作夥伴；兩天後，美國商務部開始向輝達發放出口許可證。川普政府也與超微達成同樣協議，商務部上週末也向超微發放出口許可證。

美國商務部以收入分成做為發放出口許可證條件的作法，可說前所未見，這種非傳統的增收方式，符合川普政府在美國企業的國際商業交易中日益增強的干預者角色。今年六月，川普政府批准日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（USS）的交易中，就包括給予美國政府「黃金股」一股的罕見作法，讓美國政府對合併後的公司仍具一定程度的影響力。

根據伯恩斯坦研究公司，輝達年底前對中國的H20銷售額預計超過一五○億美元，超微MI308有望實現八億美元銷售額。川普政府則預計可獲得逾二十億美元收入。

但此分成協議已引發反對出售中國AI晶片的國安專家強烈抗議，他們擔心將導致北京當局向其他晶片公司施壓，要求做出類似安排。

曾先後在川普和拜登政府的國安會擔任中國事務主任的托賓（Liza Tobin）表示，這是個烏龍球，將激勵中國擴大施壓力道，迫使美國政府做出更大讓步，「這是川普的策略用在完全錯誤的領域，這是為了公司利潤出賣國家安全」。

