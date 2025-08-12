懲罰中購俄油 美擬加徵新關稅

美國總統川普正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油。圖為俄羅斯國家石油管道運輸公司儲油設施。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美中關稅戰休兵將於十二日屆滿、美國還在斟酌是否再延長九十天之際，美國總統川普發文，敦促中國把對美國黃豆的進口量提高為四倍。美國副總統范斯則說，川普正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油。

川普要求中國 黃豆訂單增為4倍

川普週一在自家社群平台「真相社群」發文表示：「中國一直擔憂黃豆短缺，我希望中國很快將黃豆訂單增為四倍，這也是大幅降低美國對中國貿易赤字的一種方法。快速服務將會提供，謝謝習主席。」在川普發出貼文後，芝加哥商品交易所黃豆期貨價格大漲逾二％，每英斗漲破十美元，為一週以來首見。

中國去年進口約一．○五億噸黃豆，其中二二一三萬噸來自美國，七四六五萬噸來自巴西；若要將美國進口量提高為四倍，中國必須將大部分進口來源轉向美國。

此外，川普先前針對印度持續購買俄羅斯石油，對印度加徵懲罰性關稅二十五％，使得印度輸美商品關稅由二十五％上調至五十％。范斯週日接受《福斯新聞》訪問時指出，川普總統正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油，但尚未做出任何明確決定，因為美國與中國問題顯然有點複雜。

中國是俄羅斯石油的最大買家，長期以來一直是俄羅斯的經濟命脈，引發一些西方國家的指責，稱中國間接幫助俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭。中國海關數據顯示，去年中國進口創紀錄的一．○八五億噸俄羅斯石油，約占該國石油總進口量二十％。

