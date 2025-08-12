晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

懲罰中購俄油 美擬加徵新關稅

2025/08/12 05:30

美國總統川普正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油。圖為俄羅斯國家石油管道運輸公司儲油設施。（路透資料照）美國總統川普正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油。圖為俄羅斯國家石油管道運輸公司儲油設施。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美中關稅戰休兵將於十二日屆滿、美國還在斟酌是否再延長九十天之際，美國總統川普發文，敦促中國把對美國黃豆的進口量提高為四倍。美國副總統范斯則說，川普正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油。

川普要求中國 黃豆訂單增為4倍

川普週一在自家社群平台「真相社群」發文表示：「中國一直擔憂黃豆短缺，我希望中國很快將黃豆訂單增為四倍，這也是大幅降低美國對中國貿易赤字的一種方法。快速服務將會提供，謝謝習主席。」在川普發出貼文後，芝加哥商品交易所黃豆期貨價格大漲逾二％，每英斗漲破十美元，為一週以來首見。

中國去年進口約一．○五億噸黃豆，其中二二一三萬噸來自美國，七四六五萬噸來自巴西；若要將美國進口量提高為四倍，中國必須將大部分進口來源轉向美國。

此外，川普先前針對印度持續購買俄羅斯石油，對印度加徵懲罰性關稅二十五％，使得印度輸美商品關稅由二十五％上調至五十％。范斯週日接受《福斯新聞》訪問時指出，川普總統正在「考慮」對中國進口商品徵收新關稅，以回應中國購買俄羅斯石油，但尚未做出任何明確決定，因為美國與中國問題顯然有點複雜。

中國是俄羅斯石油的最大買家，長期以來一直是俄羅斯的經濟命脈，引發一些西方國家的指責，稱中國間接幫助俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭。中國海關數據顯示，去年中國進口創紀錄的一．○八五億噸俄羅斯石油，約占該國石油總進口量二十％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財