關稅非鐵板 美財長︰ 失衡改善可降低

2025/08/12 05:30

美國財政部長貝森特表示，預計十月底前會完成多數國家的貿易協議談判。（彭博資料照）美國財政部長貝森特表示，預計十月底前會完成多數國家的貿易協議談判。（彭博資料照）

以「融化的冰塊」形容對等關稅 預估10月底前完成多數國家的貿易談判

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部長貝森特近日接受日媒訪問表示，預計十月底前會完成多數國家的貿易協議談判，並強調一旦貿易失衡狀況改善，美國對各國進口商品徵收的對等關稅有可能降低，並對中國產能過剩和極低價傾銷的作法感到憂心。

貝森特在八月七日美國對等關稅生效當天接受《日經新聞》訪問，美國財政部強調，這是他首度接受美國以外國家的媒體專訪。

耶魯大學預算實驗室預估，在美國總統川普實施對等關稅措施後，美國進口商品平均有效關稅稅率已達十八．六％，創二次世界大戰結束以來最高。但貝森特指出：「隨著時間過去，關稅應該像一顆融化的冰塊。」

美國製造 可降對等關稅

他表示，川普政府動用關稅措施的主要目標是重新平衡經常帳赤字。二○二四年美國的經常帳赤字達一．一八兆美元（約三十五．三兆台幣），居所有主要國家之冠；貝森特今年三月受訪時曾警告，如此規模的赤字可能導致金融危機，而這場潛在金融危機可能是過去幾年美國政府大規模支出造成的結果。

貝森特將對等關稅比喻為「融化的冰塊」，暗示關稅可能降低甚至取消；至於可能降低關稅的條件，他舉例：「如果生產回到美國，我們會少進口一些，所以就能重新平衡。」

直指中國非市場經濟體

憂心以極低價傾銷作法

關於尚未與美達成貿易協議國家的談判，貝森特說：「我想我們會在十月底之前大致完成（談判）。」

對美國而言，與中國的貿易談判是重中之重。貝森特表示，與中國打交道很困難，因為中國是非市場經濟體，非市場經濟體有不同的目標，並對中國產能過剩和極低價傾銷的作法感到憂心。

貝森特說：「我們認為，很多中國產品的銷售價格低於成本，這是一種就業計畫，他們有就業目標，他們還有生產目標，遠大於獲利目標。」

