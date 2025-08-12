上週兩度與美方視訊磋商 鄭麗君：爭取美降關稅、不疊加

行政院副院長鄭麗君昨親上火線說明，後續談判將爭取更好稅率，目標是降低對等關稅，不要疊加原稅率計算。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國實施對等關稅，台灣暫時性稅率廿％，須採疊加方式計算。領軍談判的行政院副院長鄭麗君昨天親上火線說明，廿％不是我們追求的目標，後續談判將爭取更好稅率，目標是降低對等關稅，不要疊加原稅率計算。

強調依循國際慣例 沒有黑箱談判問題

行政院昨召開「美國對等關稅及產業支持方案」記者會，鄭麗君表示，台美歷經四次實體談判，雙方肯認有持續性發展，雖未能在八月七日達成協議，但已將卅二％對等關稅調降成廿％，談判是有進展的。

鄭麗君指出，後續談判時程，我方希望越快越好，上週已連續兩天與美方視訊會議磋商，沒有黑箱談判問題，而是依循國際慣例。

未完成談判 主因一併磋商二三二條款

針對台美談判未完成原因，鄭麗君說，一是時程因素，二是美國二三二調查結果尚未出爐，台灣是美國第六大貿易逆差國，且九成逆差金額與半導體、資通訊產品、電子零組件等有關，需要更多時間溝通二三二條款。

此外，美國今年公布「二○二四年對外貿易障礙評估報告」，包含美規車、許可制度、符合技術法規和評鑑等，許多議題均是台美談判過程必考題，會列入磋商範圍。

鄭麗君提及，對等關稅從卅二％降到廿％，據智庫分析，對我國出口、國內生產毛額與就業的衝擊，已減緩五成；但個別產業面對原稅率加廿％，以及考量競爭國稅率的差距，面對衝擊升高，尤其是工具機、機械等工業產品，蝴蝶蘭、鬼頭刀等農產品，會給予產業更多支持。

鄭強調，一旦台美達成協議就會向國會報告，也會有完整衝擊評估，並將協議內容送交國會審議。

