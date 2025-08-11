〈財經週報-投資觀點〉數位資產新趨勢：債券代幣化、穩定幣與央行數位貨幣的應用優勢

資料來源︰DefiLlama、Messari、CoinGecko、TerraUSD、The TIE、 Blockworks；整理︰統一證券

■林盈成

隨著區塊鏈與監管環境成熟後，實體資產代幣化（RWA）已成為金融數位化關鍵。2024年底至2025年，主權債代幣、千億美元級穩定幣與百國試點央行數位貨幣（CBDC）相繼登場，各具特色與應用。

2024年11月，歐洲投資銀行透過HSBC Orion與法國央行DL3S平台，分別發行兩筆面額1億歐元的主權債代幣，總規模2億歐元，開啟公營機構RWA應用先河。而安全代幣市場報告也指出，2024年4月活躍代幣270種，單月交易量約855萬美元，月增21％，顯示市場動能強勁。市場研究機構預估，隨更多傳統金融機構採用區塊鏈，未來RWA市值可望達10兆美元。

於此同時，以法幣儲備支持1：1錨定的穩定幣，其市場規模也愈發可觀。根據Blockworks數據顯示，2025年全球穩定幣市值達2330億美元，年增15％，其中USDC淨增加160億美元、USDT則是增加70億美元；CoinMarketCap的報告也顯示，截至2025年4月7日，USDT市值已達1442.3億美元、USDC則是達602.6億美元，合計占全球61％以上市值。顯見穩定幣結合可程式化支付與高流動性，現已廣泛應用於加密交易、跨境匯兌與DeFi借貸。

近期央行數位貨幣的發展也蠢蠢欲動，例如歐洲央行公布截至2025年2月，已有3國（巴哈馬、牙買加、奈及利亞）正式發布零售型CBDC，另134國研究或試點中，研究比例高達98％。此外，根據中國人民銀行數據顯示，2024年5月前，e‑CNY試點累計交易量已達人民幣6.6兆元（約9,100億美元），年增630％，涵蓋零售與高價值企業支付。而跨境CBDC項目中，mBridge則是自2024年6月擴大至中國、香港、阿聯酋、沙烏地與泰國，為跨境清算開拓新模式。

總結來看，債券代幣化降低中介成本、實現全天候結算；穩定幣則提供低波動、高流動的基礎資金通道；CBDC享有法幣信用背書，未來將在零售支付、企業結算與跨境清算中扮演核心角色。

（作者為統一證券計量交易部專業副總）

