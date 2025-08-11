〈財經週報-國際展望〉關稅吸引投資回流 美國長期景氣穩步擴張

各國企業加碼或表達意願要對美投資，爭取關稅調降或豁免。 （記者靳昌玲攝）

■王誠宏

川普就職至今，股市歷經今年4月2日解放日大幅修正後，隨即強力反彈迄今即將挑戰前高，然而關稅壓力造成景氣前景不確定性增加，聯準會（Fed）因擔心關稅導致通膨惡化的風險而已然延後降息、近期非農就業遭大幅下修，加劇景氣前景擔憂，市場氣氛轉為觀望。再方面除了高關稅以及透過貿易協定，川普正有計畫地引導製造業回流美國，尤其是半導體產業。目前已知，各國企業正加碼或表達意願要對美投資，除爭取關稅調降或豁免，也釀成一股積極投資美國的風氣，化解了市場對於美元資產的信心疑慮。

關稅將實現財政與貿易再平衡 帶動全球貿易可持續發展

自解放日至今，美國與各國展開貿易談判，關稅最終版本陸續出爐，主要發達經濟體如歐盟、日本、南韓，普遍以15%拍定，而新興市場如東南亞稅率則在20%。至於大型新興市場與中國與印度，都在20%以上外追加諸多非貿易障礙的懲罰稅率；台灣本屬於新興市場，稅率定在20%。後續半導體、藥品等特定產業關稅將成為主要關注重點。8月6日川普宣布將對半導體課徵100%關稅，然而若廠商已承諾在美國設廠生產投資，將可豁免。很明顯川普課徵關稅的主要目的為吸引製造業回流，並為當地創造就業機會。

請繼續往下閱讀...

另外，川普表示蘋果將再加碼投資美國1,000億美元，未來4年總和擴大至6,000億，並點名輝達、台積電（2330）等大型科技公司對美投資5,000億及2,000億美元。上述主要企業對美投資，加上大而美法案減稅4.5兆，美國長期經濟成長可保無虞。至於財政赤字方面，大而美法案雖使美國2025-2034債務增加5兆，然而今年6月關稅收入增加至260億，遠高於過往平均60億，按此進展，預計未來10年關稅收入可達5兆，恰抵銷前述赤字規模。足見，川普計劃穩健地帶來財政與貿易再平衡效果，美國為全球最大經濟體，這一再平衡效果亦將外溢帶動全球貿易再平衡，有助於長期全球貿易可持續發展。

關稅造成美就業市場風險增加 然而就業市場雖弱化但不惡化

關稅已造成企業成本壓力推升，並陸續轉嫁消費者。6月通膨數據走升趨勢明顯，預計後續仍有上升空間，將壓抑美國國內消費動能。關稅對景氣的下壓效果已逐步傳導至勞動市場，美國7月非農就業新增7.3萬人，5~6月下修25.8萬人，同時失業率由4.1%上升0.1%至4.2%，顯示就業市場下行風險增加。然而觀察7月薪資增速及工時同步上升，且職位空缺率增加，加上廠商聘雇展望無顯著惡化跡象，因此研判目前就業市場弱化但不惡化，失業率不易大幅攀升。

美股長期仍有成長空間 債市建議高收優於投等優於公債

股市部分，短期內美國景氣受關稅政策影響，然而長期經濟前景受惠於投資回流及減稅政策，景氣恢復穩步擴張，預計美股短期高檔震盪，趨勢仍將成長，可留意成長型類股的加碼。債市部分，受景氣回升，長端殖利率下方空間有限，建議高收優於投等優於公債。

（作者為國泰投信全球經濟與策略研究處副總）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法