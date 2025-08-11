〈財經週報-台股熱點〉無塵室工程廠看好下半年

無塵室概念股營收及EPS

記者洪友芳／專題報導

美國總統川普宣布半導體晶片輸美將課徵100%關稅，但承諾在美設廠或正在設廠者，就可豁免關稅。市場預期將帶動台積電（2330）加快在美國投資建廠腳步，台灣建廠也未停歇，法人看好無塵室工程廠漢唐（2404）、帆宣（6196）等合作夥伴，下半年營運可望比上半年成長。

漢唐承包大客戶的美國一廠，將續承包美國二廠，工程量較一廠增加，包含無塵室、機電工程、特殊設備與部分水氣化工程，毛利較高，加上台灣二奈米廠、先進封裝廠，漢唐目前的在手訂單金額達到1,322.66億元，創歷史新高，預期未來二年可逐步完工並認列營收，今年營運創可望新高。

帆宣包括客戶在美國、新加坡、台灣等建廠工程，目前在手訂單金額超過800億元，隨著工程進展與逐步認列，加上半導體設備代工業務也不錯，下半年營收表現可望超越上半年。

亞翔（6139）截至五月底為止，今年新簽約訂單金額共計957.63億元，其中，半導體佔比達99%；累計在手訂單高達2,084.9億元，雙雙創歷史新高，半導體業佔其中的63%居最高。亞翔預估，下半年是專案認列高峰期，看好今年營收將續創新高，以在手訂單推估認列期約長達二年時間，新加坡與台灣是兩大市場動能。

聖暉*（5536）以台積電之外的客戶居多，展望營運，聖暉*持正向看法，看好AI應用熱潮，推升半導體、PCB、雲端服務供應商（CSP）等大廠加碼投資計畫，對業務接單有利。目前多元產業客戶專案訂單需求增多，台灣及東南亞地區仍為未來營運亮點，將擴大海外市場佈局，以推升營運更上層樓。聖暉*上半年營收194.6億元，年增48％，稅後淨利15億元、年增21％，每股稅後盈餘（EPS）達12.13元。

