〈財經週報-低碳物流〉僅裕民有LNG船 其他業者多管齊下拚節能

相較貨櫃業者積極布局液化天然氣LNG、甲醇雙燃料船，散裝運輸因是不定期航線，考量沒有固定停靠的碼頭可以加LNG、甲醇燃料，因此目前國內僅有裕民（2606）旗下船隊有4艘LNG雙燃料散裝船，而中航（2612）則有4艘散裝船是裝置雙燃料預設（LNG-ready），而其他散裝業者則是從船體設計、引擎、航線、操作等多個方面入手，實現節能減排目標。

裕民2020年建造4艘載重19萬噸的LNG雙燃料散裝船，並已交船完畢，是國際上最早使用LNG燃料動力的散裝航運業者之一，裕民指出，建造LNG散裝船，主要是與跨國礦商英美資源集團Anglo American簽署4艘LNG雙燃料動力散裝貨輪10年長期運務合約，不僅創散裝業界首例，在LNG雙燃料散裝船相較於傳統燃料可降低碳排達25%以上，也象徵著兩家公司致力於環保減碳與永續經營的承諾與堅持。

此外，裕民子公司也已與日本伊藤忠商事株式會社簽署合作備忘錄，將共同探討開發營運氨氣雙燃料散貨船，以及將現有船隻改裝為甲醇雙燃料船的可行性研究，不過，在大型氨燃料散裝船主機還未問世下，目前開發進度較落後。另外，裕民1艘加裝風帆的散裝船將在下半年交付，預計可節省燃油6-7%。

裕民目前船隊除4艘LNG散裝船外，透過持續改進新船設計、優化燃油使用效能、及使用高性能防汙塗料等多管齊下，目前總噸位數有94%屬環保船，力求達成2025年二氧化碳減排30％的目標。

中航有13艘 海岬型節能散裝輪

中航目前有13艘海岬型節能散裝輪，其中4艘更是符合國際海事組織（IMO）第三期能源效率設計指數（EEDI-Phase 3）級別的節能環保散裝貨輪，更採取雙燃料預設（LNG-ready）與岸電預設（AMP-ready）等預設節能減排系統。中航表示，目前暫時沒有安裝LNG燃料時間表，會每年內部檢討是否安裝。

新興（2605）在今年股東會上也宣示，投入碳強度（CII）管理，評估生質燃料、風力輔助、低摩擦塗料等技術方案，強化能效與環保競爭力，也完成MOHA（Maritime Operator Holding Account海運業者持有帳戶）開設並修訂租約條款，以全面因應歐盟碳排放交易體系（ETS）與歐盟海運燃料條例法規上路。

台航汰換舊船計畫 目前僅1艘不是節能船

台航（2617）長期以來實施分年造船與汰換舊船計畫，目前台航21艘散裝船當中，僅1艘船齡12年的6.4萬噸「台達輪」不屬於節能船。

至於正德（2641）共有船隊22艘，透過計畫性建造環保節能船隊、持續汰舊換新，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化營運競爭力。

