〈財經週報-低碳物流〉豪砸168億美元 貨櫃三雄買87艘節能船

因應國際海事組織（IMO）及歐盟等國家對環保船隊及溫室氣體排放的規定升級，貨櫃三雄自2023年起陸續訂購甲醇雙燃料、LNG（液化天然氣）雙燃料貨櫃輪，統計到今年7月，貨櫃三雄總計大砸約168億美元（約新台幣5,000億元），購入87艘新型節能船，共同朝向2050年之前達成淨零碳排的目標邁進。值得注意的是，國內今年10月就會迎來首艘甲醇雙燃料貨櫃輪。

貨櫃業者指出，以目前造船的市場行情估算，建造1.3-1.5萬TEU（20呎櫃）的LNG雙燃料船價，較傳統燃油船價高出約10-15%，而甲醇雙燃料船則多約5-10%。

長榮砸2500億採購節能船

長榮（2603）2023年一口氣訂造24艘1.6萬TEU（20呎櫃）甲醇雙燃料貨櫃輪，2024年繼續加碼買進6艘2400TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，而今年2月更是宣布訂造11艘2.4萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪，總計斥資86.33億美元（約新台幣2,590億元）。其中，首艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪將在今年10月交付。

長榮除甲醇雙燃料貨櫃輪外，也購買LNG雙燃料貨櫃輪。市場人士認為，LNG技術成熟度高，航運業已有多年使用LNG貨櫃輪經驗，現行天然氣能加注的港口為替代能源選項中最多者，供應鏈完整度高，且國際海事組織已有完善法規，並有歐盟政策支持。

陽明先買LNG雙燃料貨櫃輪 再佈局甲醇貨櫃輪

陽明（2609）則是先訂購LNG雙燃料貨櫃輪，再佈局甲醇雙燃料貨櫃輪。陽明2023年宣布訂造5艘1.5萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪，而在今年執行去年12月20日董事會核定展開的新世代船舶布建計畫下，已完成7艘1.5萬TEU級LNG雙燃料貨櫃輪、以及6艘8000TEU級甲醇雙燃料貨櫃輪的採購布局，而13艘新型節能船總計斥資22.84億美元（約新台幣685億元），加計首批的LNG雙燃料貨櫃輪，投入新節能船的金額約32.3億美元（約新台幣969億元）。其中，預計明年下半年就可迎來第一艘1.5萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪。

萬海訂購24艘新節能船

萬海（2615）2024年開始布局新節能船，總計至今訂購24艘，總採購金額上限達49.53億美元（約新台幣1,486億元），分別為4艘8700TEU、12艘8000TEU，以及12艘1.6萬TEU，且全數都是甲醇雙燃料貨櫃輪。萬海指出，使用甲醇作為燃料的碳排放量，低於傳統燃油和LNG，有助於實現萬海長期的減碳目標。而萬海首艘新節能船將在明年下半年交付。

