晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-低碳物流〉豪砸168億美元 貨櫃三雄買87艘節能船

2025/08/11 05:30

貨櫃三雄營收及EPS貨櫃三雄營收及EPS

記者王憶紅／專題報導

長榮總計斥資2590億元，訂造41艘雙燃料貨櫃輪。 （記者王憶紅攝）長榮總計斥資2590億元，訂造41艘雙燃料貨櫃輪。 （記者王憶紅攝）

因應國際海事組織（IMO）及歐盟等國家對環保船隊及溫室氣體排放的規定升級，貨櫃三雄自2023年起陸續訂購甲醇雙燃料、LNG（液化天然氣）雙燃料貨櫃輪，統計到今年7月，貨櫃三雄總計大砸約168億美元（約新台幣5,000億元），購入87艘新型節能船，共同朝向2050年之前達成淨零碳排的目標邁進。值得注意的是，國內今年10月就會迎來首艘甲醇雙燃料貨櫃輪。

陽明先訂購LNG雙燃料貨櫃輪，再佈局甲醇雙燃料貨櫃輪。 （記者靳昌玲攝）陽明先訂購LNG雙燃料貨櫃輪，再佈局甲醇雙燃料貨櫃輪。 （記者靳昌玲攝）

貨櫃業者指出，以目前造船的市場行情估算，建造1.3-1.5萬TEU（20呎櫃）的LNG雙燃料船價，較傳統燃油船價高出約10-15%，而甲醇雙燃料船則多約5-10%。

長榮砸2500億採購節能船

長榮（2603）2023年一口氣訂造24艘1.6萬TEU（20呎櫃）甲醇雙燃料貨櫃輪，2024年繼續加碼買進6艘2400TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，而今年2月更是宣布訂造11艘2.4萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪，總計斥資86.33億美元（約新台幣2,590億元）。其中，首艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪將在今年10月交付。

長榮除甲醇雙燃料貨櫃輪外，也購買LNG雙燃料貨櫃輪。市場人士認為，LNG技術成熟度高，航運業已有多年使用LNG貨櫃輪經驗，現行天然氣能加注的港口為替代能源選項中最多者，供應鏈完整度高，且國際海事組織已有完善法規，並有歐盟政策支持。

陽明先買LNG雙燃料貨櫃輪 再佈局甲醇貨櫃輪

陽明（2609）則是先訂購LNG雙燃料貨櫃輪，再佈局甲醇雙燃料貨櫃輪。陽明2023年宣布訂造5艘1.5萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪，而在今年執行去年12月20日董事會核定展開的新世代船舶布建計畫下，已完成7艘1.5萬TEU級LNG雙燃料貨櫃輪、以及6艘8000TEU級甲醇雙燃料貨櫃輪的採購布局，而13艘新型節能船總計斥資22.84億美元（約新台幣685億元），加計首批的LNG雙燃料貨櫃輪，投入新節能船的金額約32.3億美元（約新台幣969億元）。其中，預計明年下半年就可迎來第一艘1.5萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪。

萬海訂購24艘新節能船

萬海（2615）2024年開始布局新節能船，總計至今訂購24艘，總採購金額上限達49.53億美元（約新台幣1,486億元），分別為4艘8700TEU、12艘8000TEU，以及12艘1.6萬TEU，且全數都是甲醇雙燃料貨櫃輪。萬海指出，使用甲醇作為燃料的碳排放量，低於傳統燃油和LNG，有助於實現萬海長期的減碳目標。而萬海首艘新節能船將在明年下半年交付。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財