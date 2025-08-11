〈財經週報-低碳物流〉國航使用SAF減碳 拚2030年目標使用5%

航空業營收及EPS

記者王憶紅／專題報導

長榮航空攜手燃油供應商全球佈局永續航空燃油。 （記者靳昌玲攝）

航空業是碳排大戶，根據航空運輸行動組織（ATAG）統計，航空業佔全球碳排放量2%。而隨著各國訂定淨零碳排的時程、提高境內使用航空燃油要求，航空業者開始加大採購永續航空燃料SAF（Sustainable Aviation Fuel）力道，華航（2610）、長榮航（2618）今年7月就與台塑石化（6505）簽訂SAF採購大單，預計從2025年開始使用SAF、占比2%，而到2030年以使用5%的SAF為目標；星宇航空（2646）從2027年起規劃所有航班添加SAF達2%，2035年達到5%，以實際行動領航飛向淨零碳排的天空。

根據國際民航組織（ICAO）的數據，截至2025年7月，全球已有172個機場可以提供SAF。

擴大採購台塑萬噸SAF 華航預估減碳2.6萬噸

航班往返歐洲市場的華航、長榮航，今年7月分別與台塑石化簽署SAF合作備忘錄（MOU），華航未來3年將採購台塑石化在台自產的SAF總量逾萬噸，整體減碳量預估可達2.6萬噸；長榮航自2026年起5年內，也將採購超過2萬噸永續航空燃油，預期可帶來至少5萬噸的減碳效益。台塑石化在台自產的SAF，預計2030年可達到年產量5萬噸規模。

事實上，華航2017年即在A350-900新機（未載客）飛回台時添加SAF，而2023年5月22日從新加坡的載客回程添加10%的SAF。而今年初已與台塑石化完成首批0.25萬噸國內自產SAF採購，添加在桃園出發的航班，估計今年華航從台灣出發的航班都可以添加SAF。

長榮與美日台供應商簽約 自主常態性添加SAF

長榮航空2023年5月7日第8架787－10新機（未載客）返台時，添加30%的SAF，飛航時間約17小時，可以減少約7萬公斤的碳排放量，今年4月也已與3家SAF供應商，包含美國Associated Energy Group（AEG）、日本COSMO Oil Marketing Co（COSMO），以及台灣台塑石化簽訂採購合約，也就是在北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加SAF。

星宇航空今年4月也正式使用SAF，除台北－河內使用台灣中油提供的SAF、添加5%，也與日本COSMO簽訂合作備忘錄，成為首家在神戶機場使用日本自產SAF的航空公司。

台灣虎航（6757）今年交付的2架A320neo新機返台時，也都添加約5%的SAF。

