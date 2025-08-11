晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-低碳物流〉國航使用SAF減碳 拚2030年目標使用5%

2025/08/11 05:30

航空業營收及EPS航空業營收及EPS

記者王憶紅／專題報導

長榮航空攜手燃油供應商全球佈局永續航空燃油。 （記者靳昌玲攝）長榮航空攜手燃油供應商全球佈局永續航空燃油。 （記者靳昌玲攝）

航空業是碳排大戶，根據航空運輸行動組織（ATAG）統計，航空業佔全球碳排放量2%。而隨著各國訂定淨零碳排的時程、提高境內使用航空燃油要求，航空業者開始加大採購永續航空燃料SAF（Sustainable Aviation Fuel）力道，華航（2610）、長榮航（2618）今年7月就與台塑石化（6505）簽訂SAF採購大單，預計從2025年開始使用SAF、占比2%，而到2030年以使用5%的SAF為目標；星宇航空（2646）從2027年起規劃所有航班添加SAF達2%，2035年達到5%，以實際行動領航飛向淨零碳排的天空。

根據國際民航組織（ICAO）的數據，截至2025年7月，全球已有172個機場可以提供SAF。

擴大採購台塑萬噸SAF 華航預估減碳2.6萬噸

航班往返歐洲市場的華航、長榮航，今年7月分別與台塑石化簽署SAF合作備忘錄（MOU），華航未來3年將採購台塑石化在台自產的SAF總量逾萬噸，整體減碳量預估可達2.6萬噸；長榮航自2026年起5年內，也將採購超過2萬噸永續航空燃油，預期可帶來至少5萬噸的減碳效益。台塑石化在台自產的SAF，預計2030年可達到年產量5萬噸規模。

事實上，華航2017年即在A350-900新機（未載客）飛回台時添加SAF，而2023年5月22日從新加坡的載客回程添加10%的SAF。而今年初已與台塑石化完成首批0.25萬噸國內自產SAF採購，添加在桃園出發的航班，估計今年華航從台灣出發的航班都可以添加SAF。

長榮與美日台供應商簽約 自主常態性添加SAF

長榮航空2023年5月7日第8架787－10新機（未載客）返台時，添加30%的SAF，飛航時間約17小時，可以減少約7萬公斤的碳排放量，今年4月也已與3家SAF供應商，包含美國Associated Energy Group（AEG）、日本COSMO Oil Marketing Co（COSMO），以及台灣台塑石化簽訂採購合約，也就是在北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加SAF。

星宇航空今年4月也正式使用SAF，除台北－河內使用台灣中油提供的SAF、添加5%，也與日本COSMO簽訂合作備忘錄，成為首家在神戶機場使用日本自產SAF的航空公司。

台灣虎航（6757）今年交付的2架A320neo新機返台時，也都添加約5%的SAF。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財