北市半數行政區 分租房月租中位數破萬

〔記者徐義平／台北報導〕首善之都台北市房租貴得嚇人，根據內政部最新租金統計，台北市有一半行政區分租套（雅）房月租金中位數破一萬元。房產業者指出，若以基本工資二萬八五九○元來看，光是在北市承租分租套（雅）房，每月就用掉收入的三十五％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便房租不便宜，但統計樣本來自三○○億元中央擴大租金補貼核准戶的有效租約，因此，租金補貼後多少能降低租屋族居住負擔。

根據內政部統計，台北市房租樣本數有六．九二萬筆，其中大同、中山、內湖、松山、信義、南港等六個行政區，不分屋齡分租套（雅）房的中位數月租金均為一萬元以上，又以松山區最貴，月租金一．二萬元。

若以屋齡三十年為分界，其中未滿三十年分租套（雅）房，五十分位數月租金一萬元起跳的行政區，有大同、中山、內湖、文山、北投、信義、萬華等七個。

另，松山、南港因未滿三十年分租套（雅）房樣本數不及四十筆，因此未顯示統計數據，但上述兩行政區三十年以上分租房月租金中位數均超過一萬元，房產業者解讀，台北市應該高達九個行政區的分租套（雅）房月租金中位數為一萬元以上。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，若以基本月薪來看北市房租，負擔十分沉重；但北市薪資水準較高，去年十二月勞工平均薪資每月逾五．三萬元，承租分租套（雅）房的壓力較小。

內政部說明，最新發布的全國行政區租金，統計時間至今年三月底，樣本主要來自三○○億元中央擴大租金補貼核准戶的有效租約，總計有六十七．四萬筆。高力國際不動產業主代表服務董事黃舒衛表示，內政部已累積發布三次租金行情，全國累積樣本數共達一一五萬件。

不過，影響租金高低的因素，除房型、屋齡外，還包括面積、單價、租期、押金、有無家具、管理費用、水電費、車位等；因此，若以目前發布限定條件租約要掌握租屋市場，甚至透過有限樣本萃取代表市場租金，仍有相當挑戰。

