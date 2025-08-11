無殼族重擔 房租平均低消逾6000

全國、六都各租屋類型租金平均數

〔記者徐義平／台北報導〕全國房租每月平均低消超過六千元。根據內政部發布租金總價四分位數與平均數，全國分租套（雅）房平均月租金約六二○七元、整戶（層）平均租金約一．四一萬元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，受利率攀升及囤房稅、裝潢費用等持有成本加重影響，房東普遍會將增加的成本轉嫁給租屋族，預期租屋市場掀起「比價跟漲效應」，短期內漲租要放緩的機率恐怕不大。

請繼續往下閱讀...

漲租現象 短期不易放緩

觀察六都各類房型租金總價平均數，分租套（雅）房平均月租金以台南市約五七八二元最親民，台北市約一．○一萬元最貴；獨立套房同樣以台南市平均七四六二元最親民，台北市約一．四四萬元最貴。另，新北市獨立套房每月平均租金也高達一．三一萬元。

房產業者指出，要在大台北承租獨立套房，平均至少要一．三萬元以上，若依循房租支出占收入三成，每月薪資所得至少要四．三萬元。

至於整戶（層）每月平均房租，六都均為一．一七萬元起跳，以台北市每月平均約一．九九萬元最高；若同樣依循房租占收入三成，每月收入至少要六．六三萬元。

高力國際不動產業主代表服務董事黃舒衛表示，從內政部數據來看，各縣市整層平均月租金略低於中位數，顯示相對低價物件占比高，尤其像老屋或低價屋仍受租屋族接受。此外，台北市整戶房租最高，約是台南市的一．六四倍，明顯存在城鄉租金差距；而各縣市租屋型態中，以整戶租金差距最大，分租套房的差距相對小，代表套房租用的低消標準接近，但若面積放大至家庭或合租需求就更考驗所得、消費能力。最後，分租套房契約數在多數城市中相對較高，尤其台中市、台北市分租套房的交易量甚至超過整戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法