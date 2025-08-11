晴時多雲

關稅疊加利空出盡？法人：先避傳產

2025/08/11 05:30

法人認為，上週五關稅疊加消息出爐，台股短期投資可先避傳產，首選AI概念股。（中央社資料照）法人認為，上週五關稅疊加消息出爐，台股短期投資可先避傳產，首選AI概念股。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕上週五關稅疊加消息出爐後，不少投資人擔心週一台股開盤大跌。不過，法人認為，當日台股夜盤小跌後隨即上漲，且根據上次宣布對等關稅經驗來看，台股有可能上演利空出盡戲碼，短期投資可先避傳產，首選AI概念股。

法人指出，八月初美國宣布台灣對等關稅稅率為二十％，台股開盤大跌三七四點，隨後一路向上收復失土，終場僅小跌百點，估計此次對台股影響也可能走同樣路線。法人認為，關稅疊加對傳統產業的影響的確不容小覷，但輸美產品七成都是高科技產品，在「美國設廠零關稅」的前提下，科技產業影響較小，投資人可先布局AI供應鏈。

保德信投信認為，外資單週加碼近五二○億元，連續七週站在買方，台灣七月出口超過五六六億美元，創下歷年單月新高，年增四十二％，連續二十一個月成長，反映AI產業資本支出持續擴張，建議現階段宜選股不選市，且採多元布局，像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。

野村投信也認為，近期可積極作多強勢股，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，包含AI概念股、台積電供應鏈、蘋果供應鏈、AI伺服器、水冷散熱設備及電源供應器等，都有望受惠。

元大投顧則提醒，上週五台股雖再次跳高開出，指數再創波段新高，但整體追價意願已明顯減弱，尤其權值王台積電走勢停滯、跌落平盤，資金雖靠中小型股維繫人氣，但獲利回吐與解套雙重賣壓隱隱浮現，建議投資人接下來多觀察台股成交量與台積電後續走勢。

