台積今董事會 將報告竊密案

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左）、資深副總經理暨副共同營運長侯永清（右）昨日上午現身新竹高鐵站，似乎準備搭高鐵赴台南。（讀者提供）

移師先進製程重鎮南科舉行 別具意義

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電將於今天召開為期兩天的董事會，這次沒有飛到國外，選在三、五奈米先進製程大本營的南科晶圓十八廠召開，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、資深副總經理暨副共同營運長侯永清昨日上午現身新竹高鐵站，似乎準備搭高鐵赴台南，向董事會報告有關二奈米疑似外洩案。

投資美國金額 受矚目

台積電今年第一季董事會曾開拔到美國廠舉行，會後宣布加碼投資美國一千億美元。最近川普關稅明朗化，但對台積電的投資額一下子說二千億美元、一下子又說三千億美元，皆高於台積電之前宣布的金額，這次台積電董事會對美國投資是否會有變化，受業界矚目。

國發會主委、台積電董事之一的劉鏡清日前在立法院答詢時指出，台積電下次董事會將針對二奈米案情說明，檢調、國科會已介入此案，目前還在調查階段，要釐清動機跟目的。

對於台積電二奈米機密疑流向日本，是否影響台積電在日本投資？劉鏡清表示，兩件事沒有關聯，半導體產業本來就是不同國家擁有很多不同第一，然後共同努力發展，像台灣是製造第一，日本在特用化學領域全球領先，美國也有很多第一。

高雄楠梓園區也是屬於台南園區的一部分，將是台積電生產二奈米的重要基地，目前一廠已展開試產，並準備量產；二廠已興建完成，正開始裝機；三廠已在興建中，四、五廠尚未動工。這次台積電董事會是否會就近參觀高雄二奈米廠，也引起外界好奇。

